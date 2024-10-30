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4大因素 西班牙GDP成長是歐元區3倍 有望超美

編譯湯淑君／綜合外電

經濟學家預期，西班牙今年可望超越美國、躍為世界成長最快速的先進經濟體，且成長步調是歐元區整體成長率的三倍多。

英國金融時報（FT）報導，宏觀經濟調查公司Consensus Economics訪調經濟學家預測，西班牙2024全年成長率有望達2.7%，得力於移民湧入、觀光業勃興、外國投資旺盛，以及政府擴大公共支出。

國際貨幣基金（IMF）上周發布的世界經濟展望報告更預測，歐元區第四大經濟體西班牙今年國內生產毛額（GDP）成長率可達2.9%，比美國今年預估成長率2.8%還高。

歐元區今年最明顯的經濟趨勢，就是南強北弱。區內最大經濟體德國，以及荷蘭等北歐富國，成長步履蹣跚；但同時，往年通常經濟較弱的南歐諸國，例如西班牙和希臘，則表現突出。

不過，西班牙在野政治人物及一些經濟學家指出，GDP數據乍看亮麗，但人均GDP成長步伐其實比標題GDP緩慢多了，一部分是因為過去三年來70萬名工作適齡移民加入勞動力所致，但許多都從事低技能的低薪工作。

同時，批評者指出，生活費高昂讓太多的家庭吃不消，而政府卻未盡全力紓解平價住宅不足的問題。

儘管經濟學家預估西班牙明年整體成長率可能趨緩至2.1%，總理桑傑士（Pedro Sanchez）已迫不及待將經濟功勞攬上身。他說：「西班牙正享受特別的時刻。我國正經歷莫大的成功。」西班牙經濟比許多國家更慢走出新冠肺炎疫情時的低潮，但如今經濟規模較2019年擴大5.7%，比同時期歐元區整體經濟擴張4.2%更可觀。

經濟表現相對出色，也反映在西班牙主權債上。西班牙與德國的公債利差已縮小到2022年1月來最低。西班牙10年期公債殖利率現已降到2.98%左右，低於法國公債殖利率，凸顯法國今年預算赤字缺口估計將擴大至6.1%，西班牙基本面則表現良好。債券殖利率與價格呈反向關係。

殖利率 德國 移民

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