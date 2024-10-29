遭聯想海外控告專利侵權 中興通訊回應：難以理解但尊重

聯想在英國高等法院對中興通訊提起智慧財產權訴訟，中興通訊30日表示難以理解但尊重。(路透)

中國通信行業又見專利紛爭。針對聯想在英國高等法院對中興通訊提起智慧財產權訴訟，中興通訊30日表示，一貫尊重任何企業在法律框架內的合法舉措，但對聯想此番行為感到難以理解但表示尊重。

中興通訊指出，與聯想已就專利許可問題展開長達數年的協商，中興通訊始終秉持著最大的善意，追求自身研發創新中的合理回報，希望雙方通過高效合理的方式解決雙方的爭議。

中興通訊也基於對聯想作為中國公司的信任，一直對採取協商以外的合法維權措施保持審慎、克制的態度。「此番聯想遠赴英國進行訴訟，我們難以理解但表示尊重。」

公開信息顯示，本次雙方訴訟，涉及原告包括聯想集團及相關子公司共6家，被告包括中興通訊及其相關子公司以及在英國的3家經銷商。截至目前，有關本案的更多資訊，包括涉及的專利、索賠的細節等，尚未公佈。

29日早盤，中興通訊A股股價大幅回落，最終收跌0.84%。

券商中國報導，中興通訊的專利布局豐富。據2024年上半年財報，中興通訊位列全球專利布局第一陣營，是全球5G技術研究、標準制定主要貢獻者和參與者。擁有約9.15萬件全球專利申請、累計全球授權專利約4.6萬件。

其中，在晶片 領域，擁有約5,400件專利申請、累計授權專利超2,000件；在AI領域，擁有約5,000件專利申請、累計授權專利超2,000件。

躋身全球專利布局第一陣營背後，中興通訊持續加強研發投入，2021年至2023年，公司研發費用分別為人民幣188億元、216億元、252億元，占營收比重分別為16.42%、17.57%、20.35%。

實際上，對於擁有一定專利數量的企業來說，專利糾紛屢見不鮮。近年來，中興通訊及剝離專利的第三方實體已與華為、三星、OPPO、vivo、小米 等廠商，在中國、德國、美國等多地出現過訴訟糾紛。不過大多數訴訟最終都走向和解。

全球知名的投資 管理公司仲量聯行（JLL）2021年發布，中興通訊的專利技術價值已超過人民幣450億元，預計2021年到2025年五年期間智慧財產權將給公司帶來人民幣45億到60億元的收入。

有律師人士表示，通信技術領域由於技術標準化和產品複雜化的特點，專利糾紛往往涉及多個主體和多個專利。這種情況下，單純地透過訴訟解決問題，可能會導致雙方耗費大量的時間、精力和金錢，並且難以達到滿意的結果。