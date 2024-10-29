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預期中東風險逐步消退 花旗：油價明年下探60美元

編譯葉亭均／綜合報導

花旗集團調降對布蘭特原油價格的預測，未來12個月的油價展望降至每桶60美元，理由是中東地緣政治風險驅動的風險溢價逐步消退。

國際油價28日一度暴跌超過6%，主要是以色列周末時對伊朗展開報復性攻擊，但主要針對軍事設施，避開伊朗的石油和核子基礎設施，能源供應中斷的疑慮解除，也緩解了中東地緣政治緊張局勢。

花旗包含萊頓（Max Layton）在內的分析師在報告中表示，以色列周末針對伊朗的軍事行動，「不太可能被市場視為是會影響石油供應的一種升級」。

由於短期內的風險溢價下滑，花旗將布蘭特油價三個月展望從每桶74美元下調至每桶70美元，六至12個月展望更從每桶72美元大砍至每桶60美元。

不過，油價上漲的風險依然存在，花旗預期油價大幅飆升的可能性為10%，低於先前預測的20%。

Panmure Gordon分析師凱爾迪指出，接下來幾周石油輸出國組織和盟友（OPEC+）的部長們對石油生產配額的說法，將是牽動油價走勢的關鍵，這些石油生產國繼續延後增產計畫的可能性看來愈來愈高，因為需求的展望疲弱不堪，加上油價需高一點才能讓多數生產國足以維持損益平衡。

OPEC+上月決定維持目前產量不變，到12月才開始增產，12月他們也要舉行產量會議。

OPEC本月中旬再度下調今、明兩年的原油需求成長預期，為連續第三個月下修，反映出OPEC終於認清原油需求將減弱。 OPEC在最新的月報預測，今年每日原油需求將增加193萬桶，低於上月預估的203萬桶，而2025年的石油需求增長預期，也從上月的每日增加174萬桶下調至164萬桶。

隨著OPEC連續第三度下調原油需求增長展望，顯示該組織正在反轉年初的強勁預期。不過，OPEC的預估值仍明顯高於華爾街銀行與交易商的預期，也落在沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）的預測區間上緣，更比國際能源總署（IEA）的預估值高約一倍。

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