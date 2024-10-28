砂拉越拉讓江之子黃能傑 東馬養殖台灣鯛開路先鋒

從小在江邊打滾的大馬漁夫黃能傑（圖）憑藉台灣技職訓練與箱網養殖，成為東馬砂拉越拉讓江上養殖台灣鯛的開路先鋒。（中央社）

拉讓江是砂拉越生命之河，湍急而下江水形成絕佳漁場，有著龍王守護傳說神祕魅力，從小在江邊打滾的大馬漁夫黃能傑憑藉台灣技職訓練與箱網養殖，成為東馬養殖台灣鯛的開路先鋒。

拉讓江（Sungai Rajang）是東馬砂拉越（Sarawak）第一大河，也是馬來西亞最長的河流，全長約563公里，沿岸居民數百年來與拉讓江相伴而生，共存共榮。黃能傑不僅是其中一分子，更是將台灣魚種推向砂拉越的第一人，讓更多的東馬人認識鮮美的台灣魚種。

位處熱帶的馬來西亞終年皆夏，拉讓江形成魚類絕佳的繁殖場域。當清晨天色微亮之際，黃能傑（Wong Neng Giek）已從江邊碼頭乘船逆流而上進入養殖場，當移工投放大批台灣魚飼料，箱網魚群搶食的活蹦亂跳健康景象，才讓這位投入水產養殖多年的砂拉越拉讓江之子如同吃下定心丸。

他告訴中央社記者，從小在拉讓江長大，耳濡目染之下對魚蝦養殖充滿濃厚興趣，中學畢業後無意間獲悉台灣技職體系的水產養殖領域，因此揮別無拘無束的江邊生活歲月，奔赴國立蘇澳高級海事水產職業學校，學習水產養殖的專業技術。

黃能傑指出，台灣的水產養殖技術非常先進，他一路以來都與昔日的師長與同學保持密切聯繫，如同海綿般汲取最新的水產養殖技術與相關資訊，希望把台灣的技術引進有東馬砂拉越生命之河美稱的拉讓江，讓台灣好的魚類品種與品質在砂拉越綻放光芒，台灣與馬來西亞在農業技術層面有更多交流。

他受訪說：「非常感謝當年處於青春年少的年輕歲月，竟有機會赴台學習水產養殖，讓我回到大馬後有很大發揮空間，並在拉讓江開啟人生新篇章。」

黃能傑表示，台灣的箱網養殖技術獨步全球，他除養殖砂拉越當地魚種外，也親自從台灣進口魚苗，諸如台灣鯛、金目鱸、加州 鱸、桂花鱸、寶石鱸等優質魚種。

他認為，大馬終年皆夏，充沛的拉讓江水川流不息，江水溫度不會忽冷忽熱，讓魚群適應不良，台灣的魚種非常適應大馬天氣，特別是從上游沖刷而下並帶有黃泥的渾濁水質，提供魚群所需要的礦物質與微量元素等各種養分，這是從拉讓江裡長大的魚（野生或養殖）肉質鮮美重要關鍵。

記者走訪黃能傑位於拉讓江中上游的箱網養殖場，這裡共約20萬尾的多元魚種，每個箱網裡約2000尾到3000尾魚，除東馬當地如富貴魚（Ikan Tilapia Merah）、巴丁魚（Patin）或忘不了魚（Empurau）等魚種外，來自台灣的台灣鯛成為當地饕客最愛的熱門品嚐魚種。

黃能傑在拉讓江的箱網養殖技術受到東馬政府官員關注，多次乘船參訪人工養殖場，由於當地政府官員多半未親眼目睹台灣鯛等特有的魚種，不僅十分好奇，數度詢問「為什麼台灣的魚種可以養到這麼肥美」，鼓勵繼續引進台灣技術，引進更多魚種到大馬養殖。