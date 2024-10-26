「錢都被困住」中國資本管制、葡萄酒需求疲軟 中資撤出波爾多酒莊

經過十多年的搶購熱潮，許多中國投資 人紛紛出售手中的波爾多（Bordeaux）酒莊，他們原本憧憬著優雅的法國生活和國內市場的良好收益，卻因為中國資本管制等原因退出市場。

法新社報導，中國的資本管制、亞洲對葡萄酒的需求疲軟，以及低估經營法國酒莊的成本，都是使一度熱衷於此的中國買家紛紛退場的原因。

早在2009年，拉圖拉甘酒莊（Chateau Latour Laguens）便成為首批被中國企業收購的波爾多（Bordeaux）酒莊，中企當時深信該酒莊的葡萄酒可以在中國國內市場帶來可觀收益。

法國西南部的其他200多座酒莊也陸續被收購。

然而，許多酒莊近期正失去其中國籍東家。

法國當局今年5月沒收了海昌集團創始人、中國大亨曲乃傑於2010年代收購的9座酒莊，理由是他使用中國政府資金從事洗錢。

2022年，金兔、御兔、大羚羊和藏羚羊等中國業者取名的酒莊從波爾多地圖上消失。當香港 思格威酒業集團（SGV Wines）將這4座莊園轉售給法國投資者後，莊園便恢復原名。

波爾多酒莊地產專家李莉娟解釋，許多其他酒莊也正以低價出售。她說，北京當局對資金實行嚴格控管的決定，對已經因波爾多葡萄酒產量過剩而受挫的市場造成打擊。

李莉娟說：「中國投資人的資金無法再於海外投資，因為他們的錢都被困在中國了。」