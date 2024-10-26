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中美經濟工作組會議 中關切關稅加徵、美提產能過剩

記者陳湘瑾／即時報導
中美經濟工作組第六次會議。（取材自中國財政部）
中美經濟工作組第六次會議。（取材自中國財政部）

中國財政部副部長廖岷25日在華盛頓出席世界銀行／國際貨幣基金組織年會期間，與美國財政部副部長尚博（Jay Shambaugh）共同主持召開中美經濟工作組（Economic Working Group ，EWG）第六次會議。中方重點宣介當前中國宏觀經濟形勢，及近期正在推出的一攬子增量政策，並就美國對中國加徵關稅，涉俄制裁等措施表達關切；美方繼續提出對中國產能過剩問題的關切，及其該現象對美國工人和企業的影響。

中國財政部26日發布消息，雙方就兩國宏觀經濟形勢與政策，應對全球性挑戰、包括共同合作幫助低收入國家應對流動性挑戰，以及下步溝通安排等議題進行了深入、務實、建設性的溝通。

中國財政部的新聞稿最後還提到，廖岷會後與美國財政部長葉（Janet Yellen）倫進行禮節性會談。

而根據美國財政部25日發布消息，雙方在會議上討論美國和中國近期的宏觀經濟政策動向，包括中國近期宣布的一系列刺激措施。雙方還探討共同合作領域，包括如何支持面臨流動性挑戰的低收入國家。美方繼續提出對中國產能過剩問題的關切，及其該現象對美國工人和企業的影響。

葉倫也聽取中美經濟工作組的簡報，並強調該組在中美之間作為溝通管道的重要性。新聞稿指出，中美經濟工作組於2023年9月組成，由葉倫和中國國務院副總理何立峰共同成立，該組直接向葉倫和何立峰匯報。

此前，中美經濟工作小組第五次會議9月19日至20日在北京舉行，由廖岷與尚博共同主持，兩國經濟領域相關部門到會交流。中國就美國對中國加徵關稅、對中國投資限制、涉俄制裁、打壓和影響中國企業利益等表達嚴正關切；美方則提出中國產能過剩加劇、非市場政策及作法，以及中國支持俄羅斯對烏克蘭戰爭等議題。

財政部 低收入 葉倫

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