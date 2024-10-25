「川普2.0」風險縈繞全球財金領袖心頭 中國乘機發動「魅力攻勢」

在本周的國際貨幣基金（IMF）與世界銀行年會上，「川普2.0」風險始終盤旋在全球財經領袖心頭。(路透)

在本周的國際貨幣基金（IMF）與世界銀行年會上，全球財經領袖齊聚華府討論債務、通膨、利率等議題，內心卻始終盤旋著前總統川普 可能重返白宮 的「川普2.0」風險，中國則把握機會，像美國的盟邦或夥伴發動魅力攻勢。

彭博資訊報導，在這場年會的公開研討會和座談討論、或是閉門晚宴，與會者話題不時轉向不到兩周後登場的美國總統大選，以及川普可能二度入主白宮的話題。

若副總統賀錦麗當選，代表現行政策延續，川普則揚言要顛覆全球貿易，威脅將對中國進口商品徵收60%的關稅，對其他所有國家徵收高達20%的關稅。IMF一位高層官員表示，這兩位候選人的貿易政策大相逕庭，帶給市場和決策者「高度不確定性」。

就連20國集團（G20）的各種會議，也都有意無意暗指川普當選的風險，例如G20財金首長會公報指出，全球經濟有望軟著陸，同時警告風險升高，包括戰爭、大宗商品價格上漲及氣候變遷等，並且呼籲抗拒貿易保護主義，G20貿易部長會議也一致認為，須加速改革世界貿易組織（WTO），建立「更快速、靈活而有效」的衝突解決機制。

南韓 企畫財政部長崔相穆受訪時表明，不管誰贏得美國總統大選，南韓將繼續在美國投資，並且強調根據法治的全球自由貿易框架，最符合南韓的利益。

心繫美國大選結果的與會者，也忙於吸收各種最新資訊，例如高盛舉辦的客戶晚宴，邀請民調專家施佛（Nate Silver）發表主題演講，在國際金融協會（IIF）的晚宴上，曾任川普政府國務卿的龐培歐也在嘉賓中。摩根大通投

資人研討會的主題為「川普獲勝勢不可當？」，主講者包括歐巴馬政府的副幕僚長梅西納（Jim Messina）、川普資深顧問貝森特（Scott Bessent）。

同時，中國則放軟身段，積極爭取美國盟邦的支持，包括希望中日關係能有「新出發」、緩和與印度之間的關係、有意改善與英國及澳洲之間的關係，以減少外交摩擦，從而幫助緩和川普可能勝選所帶來的經濟衝擊。

雪梨智庫洛伊研究所（Lowy）東亞資深研究員馬利德 （Richard McGregor）指出，「中國過去一個月來異常熱中於跟許多國家和解或改善關係」，「在川普可能帶來混亂之際，北京正在尋找朋友和合作夥伴。」美國智庫史汀生中心（Stimson）中國計畫主管孫韵稱之為「魅力攻勢」。

北京的中國與全球化中心創始人王輝耀認為，開發中國家願意加強對陸關係，部分原因在於也希望防範美國政策日益傾向於保護主義的風險。