我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約法拉盛109分局擬設衛星分局 增70警員確保安全

WNBA紐約自由人冠軍遊行 熱滾滾

鎖定金字塔頂端客群奏效 愛馬仕上季營收攀升11.3%

編譯陳苓、簡國帆／綜合外電
愛馬仕（Hermes）逆勢交出耀眼財報，顯示該公司設法度過精品業低潮，帶動24日股價一度強彈3.4%。路透
愛馬仕（Hermes）逆勢交出耀眼財報，顯示該公司設法度過精品業低潮，帶動24日股價一度強彈3.4%。路透

Gucci母公司開雲集團（Kering）才警告，年度獲利可能會接近腰斬，愛馬仕（Hermes）卻在此時逆勢交出耀眼財報，顯示該公司成功力抗精品市場低潮，帶動24日股價一度強彈3.4%。

愛馬仕24日宣布，以固定匯率計算，上季營收攀升11.3%至37億歐元（39.9億美元），符合分析師預期。儘管全球經濟、地緣政治、匯率皆充斥變數，該公司仍維持中期營收成長展望，並將繼續招聘人手。

就連奢侈品龍頭LVMH，上季都難逃業績減退的頹勢，愛馬仕能優於同業，是由於鎖定金字塔頂端的最富裕客群，這些人的消費通常較不受經濟起伏影響。而且這家法國公司擁有強大的定價能力，熱門的柏金包還有長長的等候購買名單。

從股價也可見一斑，愛馬仕今年來攀漲9%，遠優於LVMH的下跌近15%、及開雲的重挫40%。

愛馬仕上季在歐洲、日本、美洲的銷售，均擊敗預期，但包含大陸的亞太區，銷售則僅增1%，成長幅度低於預估的2.3%。與此同時，各部門皆出現成長，鐘表是唯一例外，銷售暴跌18%，比預期超出一倍。

財務長杜埃古耶（Eric du Halgouet）指出，年初以來大陸門市的客流趨緩，但忠實客戶仍大買珠寶、手提包等高價單品，讓愛馬仕表現得以持穩。

但開雲上季銷售令市場失望，還警告今年獲利可能跡近腰斬，降至八年來最低，因亞太地區精品需求不振持續拖累Gucci業績，呼應其他精品業者業績疲軟的趨勢。上季營收比去年同期下滑16%至37.9億歐元（10.8億美元），減幅超乎分析師預估的11%。

其中，Gucci品牌營收年減25%，降幅也比市場預期的20.66%還大，顯示重振這個旗艦品牌的努力仍未見成效，聖羅蘭（Saint Laurent）品牌營收也下滑12%。

開雲集團財務長波羅表示，上季的「挑戰」包括日本和其他亞太地區的需求減慢，北美動能也不算強勁，大陸銷售減少約35%。日本上季零售營收成長3%，遠低於第2季的27%，亞太銷售則下降30%。日本和其他國家產品的價差，對消費者的吸引力降低。

開雲集團預測，由於重大不確定性可能對精品需求造成壓力，加上上季業績趨緩程度超乎預期，今年經常性營業利益將比去年銳減約47%至25億歐元（27億美元）左右，為八年來最低。該集團之前預估，下半年經常性營業利益將下滑30%。

日本 匯率

上一則

特斯拉釋出5驚喜 台鏈訂單看俏

下一則

美航空最大董事會變動 西南和激進股東和解 讓出6席董事

延伸閱讀

Gucci母公司上季業績不如預期 全年獲利恐幾近腰斬

Gucci母公司上季業績不如預期 全年獲利恐幾近腰斬
鎖定最頂端客層 愛馬仕無懼精品業寒風 財報報喜

鎖定最頂端客層 愛馬仕無懼精品業寒風 財報報喜
策略師：美股牛市最大威脅來自日本

策略師：美股牛市最大威脅來自日本
李康生拍日本電影對戲和牛 2℃全裸戲凍到「縮得很小」

李康生拍日本電影對戲和牛 2℃全裸戲凍到「縮得很小」

熱門新聞

輝達執行長黃仁勳。（歐新社）

「100％是NVIDIA的錯」 黃仁勳坦承Blackwell新晶片設計瑕疵

2024-10-23 08:10
台積電。（記者黃仲裕／攝影）

金融時報：台積電已通知美國 中國恐違反AI晶片管制

2024-10-22 14:30
彭博資訊報導，台積電已查出是哪位客戶將晶片轉供華為。 (路透)

彭博：台積電查出一客戶將晶片轉供華為 已切斷出貨

2024-10-23 22:03
由於美國國債殖利率上升以及投資人等待最新的獲利財報，道瓊工業指數下跌，回吐上周部分強勁漲幅。美聯社

美債殖利率走升 觀望最新財報 道指大跌逾300點

2024-10-21 16:46
麻省理工學院教授艾塞默魯是2024年諾貝爾經濟學獎三位得主之一。美聯社

新科諾貝爾獎得主示警：3股巨浪來襲將掀美國經濟風暴

2024-10-18 09:34
美國前總統川普。美聯社

川普若勝選市場會怎樣？比特幣狂歡、這資產很慘

2024-10-18 13:59

超人氣

更多 >
花椰菜為何該買先切好的 烹飪專家這麼說

花椰菜為何該買先切好的 烹飪專家這麼說
12星座2025年「工作運」排行 天蠍迎來改變、他迎來人生關鍵

12星座2025年「工作運」排行 天蠍迎來改變、他迎來人生關鍵
賀錦麗上CNN 答非所問閃爍其詞…自家人也挺不下去

賀錦麗上CNN 答非所問閃爍其詞…自家人也挺不下去
餐廳菜單上這些食物 廚師說他們絕不「踩雷」

餐廳菜單上這些食物 廚師說他們絕不「踩雷」
庭院種植這5種樹 可提升房產價值

庭院種植這5種樹 可提升房產價值