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德法拖累 歐元區PMI連2月萎縮 分析師估年底再降息

編譯湯淑君／綜合報導
歐元區經濟近期展望混沌不明。(歐新社資料照片)
歐元區經濟近期展望混沌不明。(歐新社資料照片)

最新調查顯示，歐元區10月綜合採購經理人指數（PMI）連續第二個月在榮枯線下，代表經濟景氣持續萎縮，反映內需和出口需求俱減，給歐洲央行（ECB）年底前進一步降息提供最新論據。

標普全球（S&P Global）與漢堡商業銀行（HCOB）24日公布，歐元區10月綜合PMI初估值從9月的49.6稍微回升至49.7，但仍低於象徵景氣榮枯界線的50，也不如路透訪調經濟學家預期的49.8，顯示整體經濟景氣連續第二個月萎縮。

荷蘭國際集團（ING）經濟學家柯里金說：「這份調查與疲弱的經濟環境相符，通膨則拜需求緩和之賜而減緩。」他指出，10月PMI略升，是因為製造業景氣萎縮趨緩，不值得高興。歐元區製造業景氣自2022年底迄今一直未脫離萎縮。

歐元區10月製造業PMI稍見起色，從9月的45.0升至45.9，儘管優於經濟學家預估的45.3，仍深陷景氣萎縮泥淖。

即使是韌性較強的服務業，也遭遇新訂單減弱的逆風。10月服務業PMI從前月的51.4降至51.2，觸及八個月低點。

HCOB首席經濟學家德拉魯比亞說：「歐元區正陷入窘境，經濟連續第二個月小幅萎縮。」他提到，製造業景氣持續低迷，新訂單和企業信心都連續五個月下滑，使歐元區經濟近期展望混沌不明。

歐元區本月經濟停滯不前，主要受區內兩大經濟體景氣疲弱拖累。德國10月景氣萎縮，儘管縮幅比9月緩和。法國的服務業景氣萎縮幅度是七個月來最大。

基於通膨降溫和經濟顧慮加深，ECB本月再度降息，是今年來第三回，基準利率如今已降至3.25%。投資人和分析師普遍認為，ECB可望在12月再降息1碼（0.25個百分點），明年上半年還會有一連串行動。

幾位ECB決策官員警告，經濟復甦力道比預期弱，未來18個月通膨有降過頭之虞。ECB中期通膨目標訂在2%，但9月通膨年增率已降到1.7%，是逾三年來首次降到低於目標門檻。

降息 投資 央行

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