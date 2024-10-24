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NVIDIA高峰會來到孟買 黃仁勳瞄準更多印度成長機會

編譯劉忠勇／綜合外電
黃仁勳昨天還在丹麥，今天又將飛到印度參加AI高峰會。（歐新社）
黃仁勳昨天還在丹麥，今天又將飛到印度參加AI高峰會。（歐新社）

輝達（NVIDIA）人工智慧（AI）高峰會巡迴至印度，執行長黃仁勳今天將和亞洲首富印度信實工業集團董事長安巴尼（Mukesh Ambani）對談，也將和印孚瑟斯（Infosys）在內多家知名企業建立合作關係，展現輝達對這個世界人口最多國家的重視。

輝達將藉孟買舉行的AI高峰會，展示印度各產業的合作夥伴如何利用輝達的AI技術來強化產品和服務。黃仁勳今年已巡迴全球各地舉辦AI高峰會，推動各國和企業採用他所謂「新工業革命」的AI技術。

印度擁有14億人口，是AI深具潛力的重要舞台，目前已開始在農業、教育和製造業利用AI來提高效率。輝達、微軟乃至於Meta 等全球科技巨人都將印度視為一大成長市場和營運基地。

輝達宣布推出新的小型語言模型，名為Nemotron-4-Mini-Hindi-4B，擁有40億個參數，供企業據以開發自己的AI模型。輝達發布新聞稿說：「這個模型經過去蕪存菁，並使用真實世界的印地語資料、合成印地語資料以及等量的英語資料來進行訓練。」

印度的IT服務和顧問公司馬辛達國際（Tech Mahindra）已率先使用輝達的技術，開發一款名為Indus 2.0的客製化AI模型，此模型專注印地語及其數十種方言。

小型語言模型和ChatGPT所用的大型語言模型不同之處在於，小型語言模型基於更小且更專門的資料庫來進行訓練。小型模型通常成本較低，因此對於資源較少的企業更具吸引力。

此外，輝達也和電子商務平台Flipkart合作開發對話式客戶服務系統。輝達也將和印度的醫療公司合作，幫助他們提高病患照護和研究的生產力。

輝達20年前即開始在印度南部的班加羅爾營運，並在印度另外三個城市設有研發中心，旗下約有4,000工程師，員工數僅次於美國。

大約一年前，輝達跟信實集團和塔塔集團在內的印度本地企業集團達成建立AI資料中心的協議。安巴尼在8月股東會直播提到，信實工業正在開發一系套名為JioBrain的AI工具和應用，會中他提到AI至少80次之多。

隨著美中關係惡化，印度相形之下在全球科技業的地位更加顯著。黃仁勳在上個月在美國會見印度總理莫迪，形容當前正是「印度的時代」。

全球晶片業者也紛紛投資印度並設廠，擴大在印度的影響力。印度正加緊發展半導體業，力求和台灣等半導體重鎮競爭。但分析師指出，要看到成果可能需要數年之久。

印度 輝達 AI

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