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日圓匯率觸及7月底來最低 日本大選後更添日銀升息變數

編譯葉亭均／綜合外電
日圓兌美元匯率22日盤中一度貶至151.10日圓，觸及7月31日來最低。（路透）
日圓兌美元匯率22日盤中一度貶至151.10日圓，觸及7月31日來最低。（路透）

日本預定27日舉行眾議院大選，近期民調顯示，執政聯盟可能失去國會多數席位，導致首相石破茂失去職位，或迫使他所屬的自民黨尋求額外的聯盟夥伴來維持執政地位。市場擔心，這會令日本央行在逐步撤離貨幣刺激措施的過程中，面臨複雜局面。

日圓兌美元匯率22日盤中一度貶至151.10日圓，觸及7月31日來最低。美國聯準會兩位官員周一發言主張放慢降息步調，引發美元走升、美國公債殖利率走高。

路透報導，一些分析師表示，若日本大選後政局變得複雜，可能剝奪日銀（央行）邁向逐步升息、擺脫接近零利率環境時所需的穩定政治局面。

這也會引發市場的不確定性，因為市場會開始關注可能加入執政聯盟的在野黨的政策立場，其中許多都支持維持低利率。

岡三證券首席債券策略師長谷川直也表示：「許多在野黨和執政黨的人士都呼籲採取措施提高薪資，這可能使日銀更難以升息，直到明年出現更明確的薪資情勢。」「如果執政聯盟敗選，市場將開始把激進財政支出、延後升息的可能性納入價格考量。」

分析師表示，如果預期央行延後升息，可能壓低短期利率，進而使日銀更難以順利執行要退出寬鬆政策的行動。

日銀是在3月結束負利率政策、7月再升息1碼，利率達到0.25%。儘管日銀總裁植田和男表明，若經濟符合預期，他將準備繼續升息。不過路透調查顯示，多數經濟分析師預期日銀年底前暫停升息，明年3月再次升息。

原先，日銀決策官員希望石破茂在大選後能鞏固他在執政黨內的地位，並且支持日銀逐步退出超低利率政策。然而，朝日新聞周末的民調顯示，執政聯盟可能在大選中遭遇困難，自民黨可能失去現有247個席位中的50個席位。這會使得石破茂容易受到支持超寬鬆政策的對手的攻擊，例如稍早在黨魁選舉時敗陣的高市早苗。

如果自民黨被迫尋求在野黨的合作以維持執政，日銀想升息將面臨更多挑戰，原因是新政府的貨幣政策立場高度不確定。

升息 殖利率 央行

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