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印媒：Nvidia將與印度共同開發AI晶片 討論還在初步階段

編譯簡國帆／綜合外電
印度媒體報導，美國人工智慧（AI）巨擘輝達（Nvidia）已提議，與印度攜手開發AI晶片。(路透)
印度媒體報導，美國人工智慧（AI）巨擘輝達（Nvidia）已提議，與印度攜手開發AI晶片。(路透)

印度媒體報導，美國人工智慧（AI）巨擘輝達（Nvidia）已提議，與印度攜手開發AI晶片，希望運用該國的半導體設計人才庫，並打入當地日漸成長的市場。

印度經濟時報報導，輝達執行長黃仁勳今年稍早在美國和印度總理莫迪會面時，提出這項提案。印度科技部長瓦希諾（Ashwini Vaishnaw）也向印度經濟時報證實：「沒錯，我們正和輝達討論開發一款AI晶片，討論還在初步階段」。

印度官員表示，輝達希望利用印度龐大的晶片設計人才庫，開發專門針對印度的晶片，「政府目前正在商討細節，例如成本、效益以及使用情況」。波士頓顧問集團（BCG）最近的研究顯示，全球19%的晶片設計師位於印度，其中多數人都受雇於世界頂尖晶片設計業者的後勤部門。

一名資深政府官員透露，安謀（Arm）等輝達的合作夥伴將設計這款共同開發晶片的核心架構，並由政府旗下的先進運算開發中心（C-DAC）或印度民間企業，客製化頂層設計。這款共同開發晶片的使用情境可能包含印度鐵路公司的安全系統，世勇也能運用這款晶片支持各類應用程式（App）。

輝達預定23-25日在孟買舉行「輝達印度AI高峰會」，黃仁勳將在24日發表談話，討論AI如何革新各產業、以及印度所扮演的重要角色。輝達在全印度六個據點聘有逾4,000名員工。

印度 晶片 輝達

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