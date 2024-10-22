IMF世銀年會面臨2難題 總裁：別指望慶功派對

今年IMF及世銀年會是在充滿擔憂的背景下舉行。(路透資料照片)

國際貨幣基金（IMF）和世界銀行21日於華府舉行年會，在通膨幽靈逐漸遠離、經濟軟著陸展露曙光之際，全球經濟又飽受地緣政治及巨額債務的糾纏，成為與會各國財金決策官員亟待解決的問題。

今年IMF及世銀年會是在充滿擔憂的背景下舉行，包括11月美國總統大選的結果可能為全球經濟帶來難以預料的後果、各國政府債務飆升、中東衝突升溫、俄烏戰事久拖不決，及台海緊張局勢。

IMF總裁喬治艾娃在會前表示：「別指望會有慶功派對。」「我期望人們離開這裡時會有些振奮、又有些害怕，但願害怕能促使他們加緊採取行動。」

彭博經濟研究預測，今年全球國內生產毛額（GDP）將成長3%，低於2023年的3.3%，但要比年初的悲觀預測好得多。美國消費者繼續花錢，企業繼續招聘；歐洲的需求雖減弱，但經濟應會繼續成長。中國當局不斷推出刺激措施支撐房地產市場，雖不足以滿足股市多頭人士的期望，但應有助於達成今年經濟成長接近5%的目標。

但全球主要經濟體的韌性勢將受到考驗，特別是美國共和黨總統候選人川普 提出了會對世界貿易產生巨大衝擊的政策。川普威脅要對所有進口商品加徵至少10%的關稅 ，對來自中國的商品加徵60%甚至更高的關稅。

各項經濟預測則顯示，到頭來損失最大的可能是美國。彭博經濟研究說，若中國對川普提出的關稅進行報復，那麼到2028年大選時美國的GDP可能下滑0.8%，而中國所受衝擊可能只有美國一半。歐洲央行總裁拉加德也說，「我們仍預計會軟著陸」，但若爆發新貿易戰 ，將危及此一前景。

除了貿易戰疑慮外，據彭博經濟研究估計，若中東爆發全面戰爭，油價升抵每桶100美元以及金融市場的避險行為，將使未來四季的全球經濟成長率被拉低0.5個百分點，通膨被推高0.6個百分點。

債務則是另一大風險。IMF的分析顯示全球公共債務到今年底將達到100兆美元，相當於全球GDP的93%，並警告各國政府需做出艱難決定來穩定債務。