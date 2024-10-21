為減少延誤 兩大海運巨人規劃新方法提高準班率

丹麥的馬士基（Maersk）、德國的赫伯羅德（Hapag-Lloyd）合組的海運新聯盟「Gemini」（雙子星），預定明年2月開始運作。 （路透）

海運的準點率實在太糟，現在全球兩大海運巨人規劃了新方法要來減少海運遞送延誤的問題。他們說，解方是使用更大的船，輔以減少每艘船停靠的港口數目。

自從去年末開始，海運公司因為貨船在紅海遭受葉門叛軍「青年運動」（又譯胡塞組織）攻擊，被迫避開蘇伊士運河繞道南非沿海之後，航程至少要增加兩周，運價因而又再漲得更多。

海運界兩大公司：丹麥的馬士基（Maersk）、德國的赫伯羅德（Hapag-Lloyd）組成一個名為「Gemini」（雙子星）的新聯盟，預定明年2月啟動，以改善航運的準時表現為目標。

其實這兩家海運公司的準點率在業界歷經這麼多挑戰後，已是表現最可靠的公司，現在準點率大約在55%。一位赫伯羅德高階主管告訴華爾街 日報，55%是不可接受的，「Gemini」希望達到90%。

目前一艘貨櫃船由中國到美國加州 ，費用跌至大約4,834美元，遠比新冠疫情 高峰時低，但已比今年初的2,440美元好很多。由亞洲到歐洲的運費則是由今年初的4,040美元下滑到3,850美元。

海運業者在新冠期間船隻不夠調度時，訂購了許多新船，然而現在需求由高點拉回，情況變成船太多，業者預期紅海再開之後，運價會大幅下修，海運公司的獲利自然也跟著向下。

海運商為因應預期的獲利下滑，必須提升更進一步提升營運效率。參與「Gemini」運作規劃的人員表示，「Gemini」聯盟希望留住願意支付額外費用，得到高度準時服務的新舊客戶。改善準時的方法之一，是將亞洲開往歐洲的貨船停靠港口，自目前的10個減掉大約一半。另外，也要使用更多2萬貨櫃大載貨量的貨船。

「Gemini 」的貨輪將主要航行中國的太平洋沿岸，停靠兩家航商自己擁有的貨櫃碼頭。這個聯盟是海運界第二大聯盟，代表22%的全球海運市場。第一大聯盟是「Ocean Alliance」，成員包括台灣的長榮海運、法國的達飛海運（CMA CGM）以及中國的中國遠洋海運集團，占全球海運市場29%。