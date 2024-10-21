好市多雜誌發行量 全美第三

好市多 的會員生活雜誌《Costco Connection》廣受消費者喜愛，每月郵寄加上倉庫派送數量將近1,700萬份，成為全美發行量第三大的雜誌，連知名主持人歐普拉 、奧斯卡影帝湯姆漢克等影視大咖，都不會放過在該雜誌受訪的機會。

紐約時報報導，美國好市多高級會員（executive members）每年繳交雙倍會費可獲得月刊和其他福利，現在每月郵寄數量高達1,540萬份，透過各門市據點分派數量也達到30萬份，全美發行量比《Better Homes & Gardens》、《紐約客》、《大西洋月刊》加起來還多，僅次於《AARP樂齡會雜誌》（AARP The Magazine） 及《AARP樂齡會通報》（AARP Bulletin），且還在成長中。

《The Costco Connection》創辦於1997年，2018年改名為《Costco Connection》，提供高級會員專屬折扣券和其他優惠吸引客人持續上門。

根據好市多資料，這份月刊讀者的平均家庭收入為17萬9,000美元，其中92.6%是有房族，超過94%讀者信任該雜誌的內容，超過90%會員每年都會續約。紐時描述，好市多在消費者間創造宗教般的信仰熱情，這份月刊無疑就是他們的「聖經」。

但即便是再持久的事物也須與時俱進，這本雜誌的生產成本正在上升，紙張變得比以前貴，郵資也不便宜了。好市多會員、行銷與服務中心副總裁格魯寧說：「目前沒有計畫要停止發行該雜誌，但我們希望擴大數位化並增加流通量。」

這本雜誌還有許多關於高級會員的報導，有利增加會員自豪感與專屬感。比如史格斯（Paula Skaggs）和利本森（David Liebenson）去年11月選在好市多在芝加哥一處據點舉行訂婚，登上近期雜誌的內容。史格斯回憶，在用好市多美食廣場具代表性的熱狗加汽水的套餐慶祝後，他寫了一篇文章，跟親朋好友分享了訂婚的消息，有幾個人要他投稿到《Costco Connection》。他寄了電郵後，幾個月後收到回覆說，這篇文章將在九月號刊登。