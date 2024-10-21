我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市議會擬設修憲委員會 與市府權力平衡

川普、賀錦麗決戰點 7搖擺州選情剖析一次看

好市多雜誌發行量 全美第三

財經新聞／綜合報導

好市多的會員生活雜誌《Costco Connection》廣受消費者喜愛，每月郵寄加上倉庫派送數量將近1,700萬份，成為全美發行量第三大的雜誌，連知名主持人歐普拉、奧斯卡影帝湯姆漢克等影視大咖，都不會放過在該雜誌受訪的機會。

紐約時報報導，美國好市多高級會員（executive members）每年繳交雙倍會費可獲得月刊和其他福利，現在每月郵寄數量高達1,540萬份，透過各門市據點分派數量也達到30萬份，全美發行量比《Better Homes & Gardens》、《紐約客》、《大西洋月刊》加起來還多，僅次於《AARP樂齡會雜誌》（AARP The Magazine） 及《AARP樂齡會通報》（AARP Bulletin），且還在成長中。

《The Costco Connection》創辦於1997年，2018年改名為《Costco Connection》，提供高級會員專屬折扣券和其他優惠吸引客人持續上門。

根據好市多資料，這份月刊讀者的平均家庭收入為17萬9,000美元，其中92.6%是有房族，超過94%讀者信任該雜誌的內容，超過90%會員每年都會續約。紐時描述，好市多在消費者間創造宗教般的信仰熱情，這份月刊無疑就是他們的「聖經」。

但即便是再持久的事物也須與時俱進，這本雜誌的生產成本正在上升，紙張變得比以前貴，郵資也不便宜了。好市多會員、行銷與服務中心副總裁格魯寧說：「目前沒有計畫要停止發行該雜誌，但我們希望擴大數位化並增加流通量。」

這本雜誌還有許多關於高級會員的報導，有利增加會員自豪感與專屬感。比如史格斯（Paula Skaggs）和利本森（David Liebenson）去年11月選在好市多在芝加哥一處據點舉行訂婚，登上近期雜誌的內容。史格斯回憶，在用好市多美食廣場具代表性的熱狗加汽水的套餐慶祝後，他寫了一篇文章，跟親朋好友分享了訂婚的消息，有幾個人要他投稿到《Costco Connection》。他寄了電郵後，幾個月後收到回覆說，這篇文章將在九月號刊登。

好市多 Costco 歐普拉

上一則

氣候變遷加劇 MSCI抓住新商機

下一則

理財Q&A／訂閱服務新規 避免消費者掉錢坑

延伸閱讀

好市多會員每月這麼做 可省更多錢

好市多會員每月這麼做 可省更多錢
納巴Costco葡萄酒 專家掛保證

納巴Costco葡萄酒 專家掛保證
吃貨／想吃深盤披薩不必親赴芝城 好市多有售

吃貨／想吃深盤披薩不必親赴芝城 好市多有售
好市多雜誌發行量全美第3大 狂吸1700萬會員 好萊塢巨星也搶登封面

好市多雜誌發行量全美第3大 狂吸1700萬會員 好萊塢巨星也搶登封面

熱門新聞

理財Q&A／我到底有多少淨資產？這樣計算

2024-10-14 02:00
台灣蟬聯全球第五大富有經濟體。(歐新社)

全球富有經濟體榜 這1國最有錢 台灣第5

2024-10-14 12:59
川普可能再次當選美國總統，美元看漲期權的押注飆升。（美聯社）

大選日逼近…川普賭盤勝率逆轉 美元看漲期權押注飆升

2024-10-16 07:10
在美國中古車市場中，電動車價格變得更為優惠。(歐新社資料照片)

二手電動車價格雪崩 兩年跌幅達25%

2024-10-15 13:08
由於美國國債殖利率上升以及投資人等待最新的獲利財報，道瓊工業指數下跌，回吐上周部分強勁漲幅。美聯社

美債殖利率走升 觀望最新財報 道指大跌逾300點

2024-10-21 16:46
大型倉儲式連鎖店好市多(Costco)。路透

好市多傳奇 自有品牌幫大忙

2024-10-14 17:17

超人氣

更多 >
Trader Joe's粉絲又排起長龍 這次不是為搶迷你托特包

Trader Joe's粉絲又排起長龍 這次不是為搶迷你托特包
華郵：擁有連棟屋成為新版美國夢

華郵：擁有連棟屋成為新版美國夢
這5類衣物 清潔專家：絕不要用冷水洗

這5類衣物 清潔專家：絕不要用冷水洗
鮭魚營養又美味 但可以每天吃嗎

鮭魚營養又美味 但可以每天吃嗎
川普賄選？麥當勞當店員 多塞給顧客「1塊麥克雞」

川普賄選？麥當勞當店員 多塞給顧客「1塊麥克雞」