南韓三星晶片Q3營收持平 復甦比預期緩慢 銷售龍頭 恐不保

若三星DS部門的上季營收與市場預測相當，將輸給台積電。（路透）

南韓媒體報導，台積電 第3季營收可望超越三星 電子的晶片 部門，重登全球晶片銷售龍頭寶座。

韓國前鋒報（The Korea Herald）報導，三星第3季初估財報顯示，上季營收年增17.2%至79兆韓元（577億美元），創歷史新高。三星預定10月31日公布完整各部門表現的第3季財報，負責督導晶片業務的裝置解決方案（DS）部門第3季營收預料為28.56兆韓元（208.6億美元），與第2季不相上下。

相較下，台積電上周公布，第3季營收年增39%至新台幣7,596.9億元（約235億美元），締造歷史紀錄。若三星DS部門的上季營收與市場預測相當，將輸給台積電。

拜記憶體需求復甦和價格上漲所賜，三星DS部門第2季業績大幅提升，並以些微差距超越台積電，但南韓業界人士預測，隨著三星的晶片需求復甦比預期緩慢，且業績改善動能陷入停滯，三星晶片事業上季銷售愈來愈可能輸給台積電，再度讓出龍頭寶座。

此前，台積電的營收從2022年第3季起，一直都領先三星的晶片事業。

台積電出色表現的背後推手正是這波人工智慧（AI）榮景，這家全球晶圓代工龍頭已實質壟斷輝達（Nvidia）的先進AI晶片生產，同時三星卻難以在AI領域有耀眼表現。台積電也在晶圓代工領域展現壓倒性的領先優勢，第2季市占率為62.3%，遠高於三星的11.5%。

韓國前鋒報指出，受訂單欠佳、產能利用率低以及一次性成本等因素影響，三星包括晶圓代工和系統LSI等非記憶體晶片部門，第3季虧損估計將超過1兆韓元。