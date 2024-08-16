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波蘭取代中國 成為德國商品第四大出口國

記者黃國樑／即時報導
波蘭取代中國成為德第四大出口國。圖為德國BMW在中國遼寧瀋陽廠區生產線。（中新社）
波蘭取代中國成為德第四大出口國。圖為德國BMW在中國遼寧瀋陽廠區生產線。（中新社）

路透社報導，週五的一項分析顯示，德國出口商今年上半年向波蘭出售的商品超過向中國出售的商品，這標誌著德國主要企業在尋求減少對中國市場依賴的多元化舉措中取得成功。

報導稱，德國工業品和汽車等行業的主要出口公司長期以來一直是該國經濟的支柱，並為其帶來了強勁的貿易順差，但最近中國與西方之間的緊張關係促使其出口戰略的重點發生了變化。德國東歐經濟關係委員會的數據顯示，今年前六個月，對波蘭的商品出口成長了4.6％，達到484億歐元（532億美元）。相較之下，該報告根據德國統計局的初步數據稱，對中國的出口較上年同期下降2.7%，至482億美元。

因此，波蘭在德國出口產業最重要的銷售市場中上升至第四位，而中國則下滑至第五位。該委員會主席凱瑟琳娜·克拉斯．穆爾豪瑟表示，對於德國經濟迫切需要的多元化而言，這是一個了不起的成功，德國經濟首先希望減少對中國的依賴。

她對路透社表示：「這應該會激勵新的歐盟執委會和候選國毫不延遲地讓歐盟繼續向東部和東南部擴張。」

數據顯示，上半年德國對東歐出口小幅成長至1,450億歐元，但出口總額卻萎縮。穆爾豪瑟表示，東歐國家佔德國對外貿易的近19%，成為德國外向型經濟的支柱。

數據顯示，今年前六個月，美國仍是德國的主要出口市場，其次是法國和荷蘭。

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