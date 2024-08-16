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比亞迪計劃在巴基斯坦卡拉奇與當地廠商合作建廠

記者黃國樑／即時報導
比亞迪傳出將在巴基斯坦與當地企業合資設廠，生產電動車打入當地市場。（美聯社）
比亞迪傳出將在巴基斯坦與當地企業合資設廠，生產電動車打入當地市場。（美聯社）

IT之家報導，彭博社15日引述知情人士消息稱，比亞迪計劃在巴基斯坦卡拉奇與一家當地廠商合作建廠，以在巴基斯坦日益增長的電動車市場上佔據一席之地。

知情人士表示，比亞迪將在當地時間週六舉行的品牌發布會上展示計劃在巴基斯坦銷售的三款車型，包括一款SUV 和一款轎車。比亞迪的目標是在稍後向市場推出更多產品，涵蓋純電、插混車型。

這位知情人士還透露，比亞迪已與巴基斯坦最大的商業集團之一——Mega Conglomerate Pvt.合作，雙方的合作協議「超越了他們在大多數市場上通常採用的」經銷商模式。同時，比亞迪將與巴基斯坦最大的獨立電力生產商Hub Power Co. 的子公司Mega Motors 成立合資企業。

進度方面，該廠將於2026 年上半年竣工，具體細節仍在討論中。比亞迪還將在卡拉奇、拉合爾和伊斯蘭堡設立展廳，並於今年第四季開始銷售。

IT之家報導稱，比亞迪發言人證實，公司計劃進入巴基斯坦市場並推出純電、插混汽車，但對在巴基斯坦投資建廠的計畫和其他細節不予置評。

近年來，包括長城、上汽和長安在內的中國公司紛紛進入巴基斯坦市場，與豐田、本田等日本公司在當地的分公司競爭。

IT之家查詢公開資料獲悉，比亞迪已經在80 多個國家和地區開展業務，並已與匈牙利、土耳其和巴西簽署了有關生產電動車的協議。

比亞迪 電動車 本田

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