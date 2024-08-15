我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

人非漸進式變老 新研究揭44歲、60歲將經歷「斷崖式衰老」

賀錦麗強打數位廣告 花對手10倍的錢 川普為何落後？

民間消費反彈 日本第2季GDP恢復成長

編譯劉忠勇／綜合外電
日本民間消費預料將增強動力，近來薪資增長可望提振消費者信心。（歐新社）
日本民間消費預料將增強動力，近來薪資增長可望提振消費者信心。（歐新社）

在民間消費成長的推動下，日本經濟第2季恢復成長，可見所得成長和支出成長開始形成良性循環。

日本內閣府周四公布，第2季國內生產毛額（GDP）與上季比較折算年率之經濟成長率為3.1%，高於市場原估的2.3%，也逆轉第1季經修正萎縮2.3%的頹勢。

從GDP表現看來，大型企業同意逾30年來最大幅調漲薪資以及政府實施退稅之後，個人消費長期復甦之勢可能終於開始。第2季以前，消費已連續一年逐季下降。

野村農林中央金庫研究所首席經濟研究員南武志說：「消費正逐漸復甦，我認為一定程度上是可持續的。」「我相信業者也會增加國內資本投資。」

周四的數據對日本銀行（央行）來說也是好消息，日銀一直在尋找工資增長會刺激個人消費並產生穩定的需求帶動的通膨。

南武志說：「日銀一直在傳達對市場的疑慮，但真正意圖是升息。我認為這一立場完全沒有改變，並且會在條件允許時提高利率。」

第2季數據顯示，有些汽車製造商暫停生產和元旦地震等單一因素的負面影響可能已經結束，有助於支持消費。

私人消費預料將增強動力，近來薪資增長可望提振消費者信心。日本勞工實質工資6月是兩年多來首度上升，反映今年工資談判帶來的穩定薪資增長。岸田的退稅計畫於6月實施，也可能支持消費。

民間消費一直是經濟薄弱環節，因為家庭生活成本不斷上漲，部分原因是日圓疲軟導致進口價格上漲。

占經濟產值一半以上的民間消費第2季較上季成長1.0%，高於預期的0.5%，五季來首見增長。資本支出成長0.9%，符合路透調查經濟學家所料。

日本 退稅 投資

上一則

鐵礦砂價格下探至近兩年最低 市場展望供過於求

延伸閱讀

怕貿易戰2.0開打 43%日企偏好賀錦麗當選、僅8%選川普

怕貿易戰2.0開打 43%日企偏好賀錦麗當選、僅8%選川普
南海海槽地震15日結束警報 日本旅宿業者估損失上億日圓

南海海槽地震15日結束警報 日本旅宿業者估損失上億日圓
相繼進入釣魚台領海 中警告驅離、日要求駛離領海

相繼進入釣魚台領海 中警告驅離、日要求駛離領海
日本首相將換人 岸田文雄退出黨魁選舉 石破茂接棒熱門

日本首相將換人 岸田文雄退出黨魁選舉 石破茂接棒熱門

熱門新聞

Ranmore基金管理公司產品組合經理沛許認為，家樂福這檔股票的防禦性本質，以及在通膨下的獲利能力，是吸引人的關鍵特質。（路透）

若經濟衰退來襲 基金經理人：你該買的是「這檔股票」

2024-08-12 09:05
美國公債殖利率9日（周五）漲跌互見，但2年、10年、30年期殖利率全周都上揚。過去一周來，基準的10年期美債殖利率上下震盪超過30個基點，波動之大是數月來僅見。（路透）

完美風暴來襲 美債殖利率周線陡升 下一步看3重點

2024-08-10 08:21
日圓套利交易平倉被認為是造成周一全球股災的主因之一，根據TS Lombard估計，這類交易的規模約有1.1兆美元。路透

日圓套利交易規模有多大？這家研究機構給出驚人數字

2024-08-08 15:40
從麥當勞、迪士尼到精品業，都感受到消費需求減退的衝擊。圖為佛羅里達州的迪士尼主題樂園。（美聯社）

世界不再爆買？從迪士尼到精品業 消費涼意一波波來襲

2024-08-08 06:28
小米手機首次躍居拉美市場第二。（中通社）

小米手機首次躍居拉美市場第二 這品牌賣得最好

2024-08-12 10:55
摩根大通執行長戴蒙（見圖）希望下任總統聚焦於「能提供人民保護、進步、繁榮的更高明政策」。路透

小摩戴蒙：「美國夢」正在消失 半數美國人也同意

2024-08-09 12:21

超人氣

更多 >
早田希娜想參觀特攻博物館被罵爆 樊振東孫穎莎火速取關

早田希娜想參觀特攻博物館被罵爆 樊振東孫穎莎火速取關
菲律賓奧運金童歸國獲英雄式歡迎 祖父：勿忘初衷

菲律賓奧運金童歸國獲英雄式歡迎 祖父：勿忘初衷
好市多8元袋裝燕麥 每餐都可以用上它

好市多8元袋裝燕麥 每餐都可以用上它
自家記者說全紅嬋「瘋瘋癲癲像個白癡」粉絲怒了

自家記者說全紅嬋「瘋瘋癲癲像個白癡」粉絲怒了
全紅嬋王者「龜」來 回中國第一件事居然是曬出滿屏的烏龜

全紅嬋王者「龜」來 回中國第一件事居然是曬出滿屏的烏龜