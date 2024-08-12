泰國社群抵制南韓 轉往中國日本旅遊

隨著南韓 對泰國 旅客的入境檢查更加嚴格，泰國社群媒體正出現以「禁韓」為關鍵字的抵制運動，促使泰國觀光 客更偏好前往日本和中國旅遊，而非南韓。

南韓觀光廳數據顯示，南韓今年1-4月來自泰國的旅客人數年減21%至11.9萬人。相較下，在新冠疫情爆發前的2019年，泰國的訪韓旅客人數達到57.2萬人。

前身為推特的社群媒體X，去年第4季開始散布「禁韓」的泰文標籤，民眾的不滿源於南韓入境審查去年趨嚴，一些事前取得南韓電子旅行許可（K-ETA）的泰國旅客，一落地就被移民官員要求折返，被迫多花數百或甚至數千美元。泰國旅行社協會副主席尤他柴說：「我們幾個月前就聽過『禁韓』旅行，這是第一次看到顯著影響。」

南韓歸咎於來自泰國的非法勞工。南韓疫前允許持有K-ETA的泰國和其他外國旅客最多能在南韓停留90天，卻也鼓勵一些到南韓旅行的泰國民眾在當地找工作，並停留超過90天、賺得比泰國最低薪資高三到四倍的薪水後再回國。

南韓表示，這些非法勞工已造成社會問題並涉入犯罪行為，迫使移民官員對持有K-ETA的泰國旅客進行二次檢查。