跨國公司在陸業績下滑 顯示中國經濟減緩

福斯旗下的保時捷表示，上半年中國大陸營收年比劇減三分之一。（美聯社）

從德國 福斯汽車（Volkswagen）到法國萊雅（L'Oréal）等各大跨國企業，在發布上季財報時，也都警告中國需求疲軟，顯示中國經濟減緩，正使消費者對外國品牌的胃口縮小，且外國產品還面臨中國自有品牌的激烈競爭。

英國廣告巨擘WPP指出，上季中國營收劇減約25%，且展望不佳。萊雅估計，上半年中國營收成長率下降2-3個百分點，福斯旗下的保時捷也表示，上半年中國營收年比劇減三分之一。

信評機構惠譽 （Fitch）分析師指出，中國消費者正在削減非必要開支，或轉向更划算的產品，不僅減少外出用餐，也擴散到服飾、化妝品及首飾等非必需品類。萊雅執行長葉鴻慕表示，「就業市場不健康，而且房價下跌」。

中國汽車市場雖仍成長，跨國車廠卻面臨當地競爭對手的重大威脅。由於消費者迅速轉向電動車 ，上半年外國品牌車銷量只占38%，遠低於2020年時的64%。德國車廠銷量更備受壓縮。

福斯與保時捷執行長布魯莫表示，目前中國「電動車不存在豪華級市場」。

賓士上半年的中國銷售年減9%。執行長康松林表示，當地精品市場正在降溫，「我們不知道將持續多久，或者是什麼才能使中國消費者恢復信心」。

然而，百勝中國公司上半年淨利增加8%至2.12億美元，優於預估。執行長華特上周提出樂觀看法，表示中國成長勢頭轉向「較低階的城市」。