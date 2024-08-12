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美東港罷工談判 馬士基:即便短期也造成重大影響

編譯任中原／綜合報導
航運巨擘馬士基警告，美國東岸港口碼頭勞工即便只是短期罷工，也會對供應鏈造成重大影響。（美聯社）
航運巨擘馬士基警告，美國東岸港口碼頭勞工即便只是短期罷工，也會對供應鏈造成重大影響。（美聯社）

美國港口與政治情勢正引發全球航運界憂心，航運巨擘馬士基（Maersk）已警告，正在談判薪資的美國東岸港口碼頭勞工，即便只是短期罷工，也會對供應鏈造成重大影響。旗下會員擁有全球逾八成貨櫃輪船隊的國際航運公會（ICS）則指出，無論11月誰當選美國總統，美國經濟國族主義升高，都可能衝擊世界貿易。

馬士基上周發布的北美市場更新報告指出，代表資方的美國海事聯盟（USMX）與代表勞方的美國國際碼頭工人協會（ILA），雙方目前合約將在9月30日到期，由於目前合約包含「不罷工」條款，因此任何罷工行動都可能發生在10月1日之後。

馬士基指出，若美國東岸和墨西哥灣港口因為勞工罷工，即便是只有停擺一周，可能需要花四到六周時間復原，而且每一天的貨櫃積壓與延誤都會加劇，但是其主要情境仍是能避免罷工。

另一方面，ICS祕書長普拉坦接受英國金融時報（FT）訪問時也警告，美國11月總統大選無論由誰當選，都將威脅世界貿易，他尤其擔心前總統川普的保護主義「極度」回朝。馬士基執行長柯文勝上周警告，客戶由於擔憂川普當選後會使美─中貿易戰加劇，已提前下單採購。

普拉坦表示，「從二戰以來，世界秩序從未受到此種威脅」，「上次我們這麼做（訴諸保護主義）時，根本不管用，結果貿易戰導致戰爭」。

挪威Xeneta貨運服務公司的數據顯示，今年1-5月間美中貿易量激增到疫情剛結束時的水準，分析師史陶斯伯認為，部分原因是美國政府提高從進口中國大陸產品的關稅，以及美東港口可能罷工。

普拉坦認為，川普的國族主義政策「只會鼓勵其他每個國家都採取同樣作法…國際法的整體自然秩序以及各國同意的整套規則將開始面臨威脅」。

他也批評美國現任政府的保護主義措施，包括大幅提高中國大陸電動車、電池、太陽能板及鋼鐵的關稅，並於今年4月應美國鋼鐵工人工會的要求，調查中國大陸造船業。

罷工 川普 勞工

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