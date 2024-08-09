日股單日又震盪逾千點 反映市場緊張 緊盯美國數據與人民幣

日股9日早盤暴漲逾800點後，盤中又翻黑跌逾200點，單日震盪逾千點，反映投資人仍如驚弓之鳥。（美聯社）

美國就業 數據優於安撫投資 人的效果沒有持續太久，日股9日早盤暴漲逾800點後，盤中又翻黑跌逾200點，單日震盪逾千點，反映投資人仍如驚弓之鳥，未來幾周所有美國就業與通膨數據都可能觸發市場的強烈反應。分析師也擔心，人民幣可能會是下個套利交易平倉潮的對象。

隨著日圓套利交易平倉潮趨緩，以及美國上周初領失業救濟金人數減幅甚於預期，緩和美國經濟硬著陸的疑慮，美股8日大漲，並帶動亞股9日盤初上攻，日經225指數一度漲840點，但午盤後又翻黑跌逾200點，延續近來猶如雲霄飛車的走勢。

彭博策略師指出，這反映全球金融市場過去兩周的暴起暴落，對信心的衝擊不只是小傷痕，未來幾周的所有美國就業和通膨數據，都可能引發市場的強烈反應，且漲跌可能都不會持續太久，投資人要準備迎接「震盪之夏」。

專家指出，投資人也正在關注下個套利交易平倉潮的對象。澳盛銀行（ANZ）亞洲研究部門主管吳坤8日認為，下個套利交易平倉對象可能是人民幣，市場正開始窺見跡象。離岸人民幣兌美元匯率 近日大致持穩，但5日突然升破人民幣7.1元，升抵今年來新高；離岸人民幣兌美元9日盤中升值0.2%至人民幣7.1669元兌1美元。

吳坤認為，中國對出口的仰賴可能帶來重大的匯市影響，亞洲最大的套利交易者就是出口商，特別是中國出口業者，把資金放在美元的利率報酬率較高，隨著美國聯準會（Fed）預料最快將在9月降息，中國出口商可能把資金撤出美元，從而造成部分亞洲貨幣的「重大波動」。

仲量聯行首席經濟學家龐溟指出，官方數據顯示中國企業6月透過當地銀行持有的美元為2016年12月來最多，非中國投資人對人民幣計價的債券投資上半年也增加近800億美元，增加金額為史上第二多， 原因包括美中利差與中國成長減弱，但隨著美國可能降息、中國經濟好轉，這種預期正在改變。

花旗6日也警告，人民幣值得關注，用於資助套利交易的離岸人民幣出現一些「部位憂慮」，因為最近「最受歡迎的（套利交易）來源貨幣」可能是美元對離岸人民幣組合，理由是美國前總統川普揚言對中國加徵關稅，可能推升美元對離岸人民幣匯率，因此之前熱門的「川普交易」也包含離岸人民幣。

不過，人民幣和日圓仍有一些重大差異，首先是人民幣的全球流動性遠低於日圓，其次為人民幣對美元貶值不全然是經濟基本面使然，還有地緣政治因素，而且中國人民銀行（中國央行）仍處於寬鬆模式，不像日本銀行（央行）是在升息。