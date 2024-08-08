外籍富豪湧入引發民怨 義大利內閣：仍歡迎移居 但稅請繳雙倍

義大利總理梅洛尼的內閣周三批准了對新遷入稅務居民海外收入加稅，年度定額稅增加一倍到20萬歐元。（路透）

義大利 總理梅洛尼（Giorgia Meloni）的內閣周三批准了對新遷入稅務居民的海外收入加稅，年度定額稅由10萬歐元激增一倍到20萬歐元（約21.8萬美元）。此舉是為了解決民怨，當地人將房價飆高和其他生活成本上漲的問題歸咎於超級富豪湧入。

財長喬捷堤（Giancarlo Giorgetti）說，這個課稅水準仍能讓外籍富豪對義大利感興趣。

義大利希望不必靠稅務減免，與其他國家競賽，來爭取外國人士和企業搬到義大利， 因為一旦那樣作，喬捷堤說，「像義大利這樣財政空間有限的國家註定要失敗」。義大利去年預算 赤字占GDP的比率是7.4%，是歐盟設定的兩倍多。

義國在英國脫歐公投後推出定額稅計畫，鼓勵在海外生活至少九年的義大利人返鄉，或外籍人士遷居義大利，他們只需為海外收入或資產繳納15年定額稅。該計畫已吸引到至少2,730位千萬富豪定居義國，但引發推漲物價的疑慮。

調高課稅勢必減少想移居義大利的人數，但專家估計，身價逾700萬英鎊（約889萬美元）的高淨值人士仍然會覺得義大利值得考慮。一位由倫敦搬到米蘭的法國投資 人則認為，此事釋出義大利並非穩定政權的訊號，讓人懷疑以後是否還會再調高稅額。