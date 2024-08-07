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巴菲特對日本商社持股本益比低到7 來看波克夏套利高招

編譯季晶晶／綜合外電
巴菲特買日本商社。(美聯社)
巴菲特買日本商社。(美聯社)

「股神」巴菲特旗下投資公司波克夏（Berkshire Hathaway） 是日圓套利交易裡大型參與者之一，利用借進來的日圓購買日本五大商社的股票。

日圓套利交易通常涉及以1%左右低利率借入日圓資金，投資到收益較高的貨幣、債券或股票投資。波克夏在2020年先買進伊藤忠、丸紅、三菱、三井和住友等五家日本商社5%的股權，後來加碼到8%，總市值已達200億美元。該公司以日圓借款來規避貨幣風險。

巴菲特這樣作很精明，日圓此後貶值大約40%。近期日圓反彈（升值6%到大約1美元兌144日圓）、日股下跌（Topix指數本月大跌13%），導致波克夏對五家日本商社的持股也承壓，但與許多借入日圓投資其他金融資產的槓桿交易商不同的地方是，波克夏近100億日圓的債務2060年才到期，它能撐很久。

波克夏發行日圓債券能保護自己免受日圓貶值影響，否則它在日股的收益會被部分蠶食。該公司以廉價日圓債務為買股提供資金，平均年成本其實低於1%。

巴菲特在波克夏2023年股東大會對上述投資的描述是：「日本的事很簡單。我是說，我喜歡看公司。我喜歡研究公司數據。而那裡有五家非常非常有實力的公司，業務好理解的公司。這些商社整體是很賺錢的，我們花出去買股的錢，比方說，可以有14%的收益。他們付息很可觀。某些時候，他們還會買庫藏股。」與此同時，「我們最終透過融資撇除貨幣風險，讓成本降低到0.5%。一邊賺14%，另一邊付0.5%，你就能永遠賺個不停。」

巴菲特基本上在說，波克夏獲得14% 的「收益率」，這是本益比的倒數，所以本益比算起來只有7。而波克夏只為借貸支付0.5%就有效地替這筆投資取得了融資。

然而，波克夏第3季獲利可能因為日圓強勢而受創，因為每季的借款都要重新估值。該公司今年上半年公布因貨幣匯率變動而有非現金利潤10億美元，主要就是日圓貶值，如果日圓匯價保持目前水準，第3季可能出現類似損失。

波克夏 投資 貨幣

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