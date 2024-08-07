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日圓接下來怎麼走？分析師：日銀放鴿會打壓升值力道

編譯葉亭均／綜合外電
外匯交易公司Gaitame.com的員工正在埋頭工作。（路透）
外匯交易公司Gaitame.com的員工正在埋頭工作。（路透）

日銀（央行）副總裁內田真一6日發出強烈的鴿派信號，承諾在市場不穩定的情況下，不會升息。市場觀察人士認為，日銀官員的談話顯示出央行對近期市場動盪感到不安，因此有意限縮日圓目前的升值力道，這也代表日圓未來的可能升值空間將減少。

日圓從7月以來升值近10%，引發套利交易平倉並使得日本股市承壓、周一暴跌12%。盛寶金融外匯策略主管查娜娜表示，內田的談話「可為日本股市暫時帶來一些穩定性，但無法將投資者關注點從美國經濟數據和衰退擔憂上轉移，而這恰恰是導致近期股市下跌的一個很大因素。」

查娜娜表示：「在波動性上升、美國經濟引發擔憂的環境下，建立新的套利交易仍然很艱困」，日圓暫時可能在145日圓附近持穩，但隨著聯準會準備降息，風險報酬仍然傾向於進一步走強。

加拿大皇家銀行駐新加坡亞洲貨幣策略主管陳艾文（音譯）說，日銀官員現在明白如果美國經濟大幅放緩，日銀上周的鷹派轉變將對日本產生衝擊。他表示，美元兌日圓的貶值空間將是有限的，除非全球波動率再次像周一那樣飆升。

陳艾文認為140日圓的匯率水平「應該會守住，除非全球出現大量資金逃往避險。我確實認為現在日圓的上行空間也很有限」。

三井住友銀行首席外匯策略師鈴木博文說，「日圓可能貶值。日圓在金融市場中波動仍很大，而且日圓升值的風險不可預測，但我認為周一寫下的1美元兌141.70日圓，現在來看很遙遠了。」

鈴木博文指出，內田真一的談話「意味著承認日本央行短期內難再升息。至於升息，最快可能要到12月，我個人預期是明年1月升息。」

明治安田研究所經濟學家兒玉裕一表示：「我認為憑據這番言論（內田的說法）就假定年底前不會升息，這樣的想法並不成熟，它會取決於日本和美國的市場和經濟趨勢。我相信日銀年底前將再度把利率調升至0.5%」

升息 日本 央行

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