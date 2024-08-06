我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賀錦麗正式獲得民主黨提名 11月決戰川普

36年電梯噩夢 八旬老翁一邊抗癌一邊抗議

歐洲7月景氣歐元區萎縮 英工黨大勝提振企業信心

編譯易起宇／綜合報導
英國執政黨工黨在7月初選舉中的大勝，提振了企業信心。（歐新社）
英國執政黨工黨在7月初選舉中的大勝，提振了企業信心。（歐新社）

歐元區7月經濟活動成長陷入停滯，不僅服務業擴張不順，製造業更持續深陷萎縮。英國7月經濟活動則呈現進一步擴張，反映現任執政黨工黨在7月初選舉中的大勝，提振了企業信心。

路透報導，HCOB的歐元區7月綜合採購經理人（PMI）終值為50.2，低於6月的50.9，僅勉強超越景氣榮枯線50，但略高於初估值的50.1，並為連續第五個月維持在擴張領域。

服務業PMI終值從上月的52.8下滑至51.9，符合初估值。上周公布的製造業PMI終值為45.8，顯示工廠活動持續萎縮。漢堡商業銀行首席經濟學家迪拉盧比亞說：「歐元區7月經濟以蝸牛速度成長。服務業未像今年稍早一樣加速，製造業的萎縮持續未減弱。」

標普全球的英國7月綜合PMI終值則從6月的52.3上升至52.8，高於初估值的52.7。服務業PMI則從6月的52.1上升至52.5，並高於初估值的52.4。上周公布的英國7月製造業PMI也比其他標普全球調查的已開發國家還要快速擴張。

這份調查顯示，自從首相施凱爾領導的工黨在7月4日的大選中獲得壓倒性勝利後，企業信心已出現恢復。

施凱爾

上一則

榮耀A股IPO 最快年底上市

下一則

美2大房貸機構嚴查商辦融資 鑑價須實地查核

延伸閱讀

13年來最嚴重 英多地示威變騷亂 近百人被捕

13年來最嚴重 英多地示威變騷亂 近百人被捕
英國爆13年來最嚴重暴動 總理警告讓極右翼「後悔」

英國爆13年來最嚴重暴動 總理警告讓極右翼「後悔」
27年罕見 澤倫斯基赴英內閣會 待遇等同柯林頓

27年罕見 澤倫斯基赴英內閣會 待遇等同柯林頓
澤倫斯基出席英國內閣會議 近30年僅見

澤倫斯基出席英國內閣會議 近30年僅見

熱門新聞

科技龍頭鉅資挹注AI基礎建設，但成果不彰，華爾街等不下去了。（路透）

投入太多、幾無成效 AI泡沫應該要戳破了

2024-08-04 23:30
美國7月非農就業報告2日即將公布，失業率是否攀升備受關注，倘若從6月的4.1%升至4.2%，將觸發被視為經濟衰退領先指標的「薩姆規則」。（美聯社）

美國衰退指標「薩姆規則」2日將觸發？克魯曼：很可能但別慌

2024-08-02 07:18
美國上周五公布的就業數據令市場大失所望，導致美股上周五大跌，衰退說法甚囂塵上，但投資專家認為，投資人反應過度，加上聯準會即將降息，市場恐慌將會消退。(美聯社)

華爾街暴跌 衰退說法甚囂塵上 但恐慌終將消退

2024-08-04 09:29
5日美股開盤四大指數盡墨，道瓊工業指數更大跌逾1,000點。美聯社

美股道瓊開盤一度狂瀉千點 恐慌指數飆 美債價格揚

2024-08-05 10:27
美國7月就業市場急遽降溫，引發衰退疑慮，美股早盤四大指數盡墨，而且越跌越深。路透

美就業急降溫 美股道瓊暴跌逾880點 英特爾下殺28%

2024-08-02 11:00
全球股市突然賣壓狂湧，不光是美國就業市場急遽降溫、聯準會（Fed）遲遲不降利率、科技公司財報不如預期的問題。日本銀行（央行）可能更是讓全球股市歡樂派對變調的推手。路透

日圓急升重創日股 為何全球股市也遭殃？

2024-08-02 11:46

超人氣

更多 >
豪宅落地窗曝大量紫外線輻射致癌？華裔女星求償100萬

豪宅落地窗曝大量紫外線輻射致癌？華裔女星求償100萬
首獲諾貝爾物理學獎華人 李政道98歲病逝舊金山

首獲諾貝爾物理學獎華人 李政道98歲病逝舊金山
好市多新品麵包上得了晚宴枱面 但價格卻令人猶豫

好市多新品麵包上得了晚宴枱面 但價格卻令人猶豫
巴奧體操／拜爾絲、李蘇妮掉下平衡木 中國周雅琴獲銀

巴奧體操／拜爾絲、李蘇妮掉下平衡木 中國周雅琴獲銀
紐約凌晨驚魂…東百老匯附近地鐵站 女子將2人推下軌

紐約凌晨驚魂…東百老匯附近地鐵站 女子將2人推下軌