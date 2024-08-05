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中東情勢升溫 海運價漲聲響起

記者黃淑惠／台北報導
以地中海航運公司（MSC）為首的五大航商，正醞釀在8月中旬調漲北美線運價。（歐新社）
以地中海航運公司（MSC）為首的五大航商，正醞釀在8月中旬調漲北美線運價。（歐新社）

貨櫃海運多空並陳，面臨近一年來最大壓力測試。巴拿馬運河旱災緩解及新增運力大幅成長，兩大不利因素導致貨櫃運價連四跌，但中東情勢驟然升溫，業內傳出全球五大航商正醞釀漲運價，能否順利漲成，備受各界關注。

近期，貨櫃海運呈現旺季相對平淡的現象，不過中東戰爭一觸即發，業界認為，8月中旬就能確定市場對這兩大利空的壓力是否能消化完畢，若順利則運價有望迎來反轉向上契機。

業內指出，8月中旬開始貨量會逐漸增加，因此包括中遠（COSCO）、地中海（MSC）、達飛（CMA）、長榮及海洋網聯船務（ONE）等，自8月15日起陸續調漲美西及美東運費，漲幅約在9%-15%間。

值得注意的是，巴拿馬運河當局說，從9月起巴拿馬運河預計將把船隻的每日通行時段從目前的34個增加到36個。「正在恢復正常」，期許9月完全復原。

至於新增運力，法人指出，2024年上半年新船交付量再次刷新紀錄，船廠共交付264艘船舶，總運力達160萬TEU（20呎櫃）。

不過，上述的兩大利空也可能被消化掉，物流業者分析，這次喊漲的海運業者都是全球排名前十大的海運公司，目前各家海運公司給物流業者及客戶的報價都不同，但也因為都是知名的大公司。他們應該不會為了漲價而漲，應有市場機制上的考量。

據了解，自8月15日起預估市場需求會開始增溫，遠東到美西8月2日每FEU（40呎櫃）達6,425美元，價格有望回到7,000美元以上，有些業者已經喊到7,400美元，以最高的價格計算，漲幅達15%。

至於遠東到美東這波跌幅不大，所以調漲幅度沒有美西來得多，業界喊出的價格頂多是回到1萬美元以上，目前最高價格為10,200美元，以8月2日每FEU（40呎櫃）為9,346美元計算約9%。

長榮海運及陽明也同步指出，紅海危機對於海運市場的影響比預期時間還長，目前誰都看不準未來市場會怎麼變化，市場運價反應貨櫃輪的供、需變化，任何一家航商都無法左右運價；目前航商能做的，只有能想辦法提高船舶跟貨櫃的周轉率，滿足客戶的需求。

長榮

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