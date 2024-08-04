韓7月對中出口復甦 中國再次成為南韓最大出口國

南韓產業通商資源部和南韓貿易協會4日數據指出，7月，南韓對中國出口年增14.9%，為114億美元，這一數據是近21個月以來的新高，顯示中國再次成為南韓的最大出口國。（取材自俄羅斯衛星通訊社微博）

韓聯社引述南韓 產業通商資源部和南韓貿易協會4日數據指出，7月，南韓對中國出口年增14.9%，為114億美元，這一數據是近21個月以來的新高，顯示中國再次成為南韓的最大出口國。

據南韓產業通商資源部和南韓貿易協會數據，今年前7個月，南韓對中國出口累計748億美元，中國取代美國再次成為南韓最大出口對象國。雖然中美貿易摩擦引發供應鏈 重組，但南韓對中國的儲存半導體、無線通訊設備零件等IT中間產品出口增加，推動韓國對華出口呈現強勁回升態勢，1至7月累計對中國出口追趕對美國出口。

中國海關總署近期發布的統計指出，今年上半年，南韓在中國總進口額中占6.7%，僅次於台灣（7.6%）位居第二。南韓2021年至2022年一直是中國第二大進口來源地，2023年被美國（6.5%）反超，退至第三，今年上半年再次重返第二名位置。

分析認為，鑑於半導體產業向好勢頭可望延續到下半年，南韓對中國出口預計也有望保持復甦勢頭。

此前，韓聯社曾指，南韓對中國出口在半導體出口年比增近40%的助推下表現更強勁。分品目來看，對中國半導體出口年比增長39.1%，為32.5億美元；石化出口年比增長24.2%，為3.1億美元；無線通訊設備驟增189%，為5.9億美元；螢幕則增長34.2%，為3.5億美元。

報導指出，今年前7月，對中國出口額為748億美元，略高於對美出口額（745億美元）。中美兩國是南韓的兩大貿易對象國，中國長期保持南韓最大出口對象國地位，但去年12月南韓對中國出口近20年6個月來首次被對美國出口趕超，之後對中國、美國出口呈現「你追我趕」局面。