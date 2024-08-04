中電商Temu進軍泰國 打價格戰掀業者憂慮 總理下令調查是否合法繳稅

中國電商巨頭拼多多旗下的Temu進軍泰國，引起泰國當地產業界憂慮價格戰，泰國總理近日要求泰國相關單位調查Temu是否合法且按規繳稅。（路透）

泰媒Thaipbsworld報導，泰國 總理賽塔・他威信（Srettha Thavisin）已責成數字經濟和社會部、稅務局和警方調查中國電商 巨頭拼多多旗下電商平台Temu是否遵守泰國法律並繳納所需稅款。此前主打價格戰的Temu進軍泰國引起當地中小業者憂慮。

賽塔表示，外國電商平台的湧入對泰國零售業構成挑戰，因為它們資金雄厚、擁有先進技術，使泰國本土企業難以競爭。他還警告，任何幫助這些外國平台逃稅的泰國官員都將受到嚴厲處罰。

Temu 於7月31日在泰國推出服務，成為其繼菲律賓和馬來西亞之後進軍東南亞 的第三個國家。Temu在泰國推出政策包括包郵服務、90天免費退貨保障以及高達90%的折扣優惠。此外，Temu還通過折扣促銷和本地化支持，實行補貼定價策略，以吸引消費者。

而Temu服務在泰國最突出的特點是其快速送達服務，最快5天即可將中國廣東省的產品送達泰國。

此前，泰國產業界人士便對Temu進駐表達擔憂。泰國電商專家帕武（Pawoot Pongvitayapanu）日前接受曼谷商業新聞（BangkokBiz News）旗下網路平台節目訪問時表示，Temu進駐泰國將引起新一波的價格戰，短期內看起來對消費者有利，但長期來說將傷害泰國的中小企業。

Temu近日遭遇不少爭議，據科創版日報報導，廣州市番禺區的奧園國際中心的的多多跨境供應鏈廣州辦公樓下近期聚集不少商家維權。希望TEMU能夠退還近期扣除的大額押金、罰款，以及部分被凍結的貨款。

報導引述業內人士說法稱，商家的維權現象主要來自海外市場的合規政策變化，平台規則的逐步成熟，承接流量、鋪貨傾銷的模式難以為繼，抗風險能力弱的商家顯然在短期內無法適應。

截至2023年12月，TEMU的獨立訪客量已飆升至4.67億，在海外僅次於亞馬遜。截至今年7月，TEMU已進駐全球70多個國家和地區。綜合輿論分析，TEMU能夠快速成長主要依靠三種模式：全托管，囤貨到TEMU國內倉；全托管中的JIT模式，定製產品配合一件代發，輕庫存；半托管，囤貨到海外倉自主完成發貨尾程物流。