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防堵佣金沒抽到 蘋果傳強力施壓騰訊、字節跳動 恐加劇市場緊張

編譯黃淑玲／綜合外電
蘋果一向嚴格管控它的應用程式生態系，堅持程式內購買必須經由蘋果平台，以便抽佣。 （美聯社）
蘋果一向嚴格管控它的應用程式生態系，堅持程式內購買必須經由蘋果平台，以便抽佣。 （美聯社）

蘋果（Apple）公司傳出正在加大力道向中國的騰訊、字節跳動，促請兩家擁有中國最受歡迎應用程式（App）的廠商，能大幅調整其App。這個不尋常的舉動可能加劇全球最大智慧手機市場的緊張態勢。

彭博資訊引述知情人士報導，近幾個月來，蘋果要求騰訊和字節跳動堵上一些漏洞，別讓App內的開發者將用戶導向外部支付系統，規避掉通常蘋果要收的30%佣金。

今年5月，蘋果就開始警告騰訊，除非騰訊刪除迷你遊戲開發商用來接受蘋果平台以外的付款連結，蘋果可能會拒絕微信（WeChat）的必要更新。蘋果也要騰訊移除遊戲內的一個關鍵傳訊功能，該傳訊功能同樣可將用戶導出蘋果付費平台。

蘋果接著在6月施壓字節跳動，告知若不堵掉前述與騰訊類似的付費漏洞，將不接受抖音的更新。消息人士說，抖音因618電商促銷活動需要更新App，所以在蘋果的壓力下，在6月啟動一個應用程式內（in-app）購買方案，讓蘋果可以收到佣金。

蘋果向來嚴格管理App生態系，但是今年對中國的強烈舉動不太尋常。而這個控制「應用程式內購買」必須限定在蘋果收費平台支付的做法，其實正在歐盟等世界多個地區已受到審查。

根據蘋果財報，蘋果上季大中華地區營收年減6.5%，凸顯在美國以外的這個最大市場挑戰重重。

華為手機的鴻蒙作業系統很快要開始在更新版的鴻蒙生態系裡導入抽佣制度，首次向App開發商收取佣金，但騰訊的微信已被豁免。騰訊與字節跳動的遊戲、影音內容更是稱霸中國市場，擁有自己向開發商收取佣金的實力。

騰訊和字節跳動未回應彭博記者的置評請求。蘋果發言人則引用公司指引，強調所有的數位產品銷售，必須經由蘋果的系統，違反政策的App可能會被該公司的審核團隊拒絕。

App 微信 抖音

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