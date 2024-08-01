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豐田宣布上季獲利成長17% 為何股價還重摔8%?

編譯葉亭均／綜合外電
豐田汽車1日公布上季營業利益增加17%。（美聯社）
豐田汽車1日公布上季營業利益增加17%。（美聯社）

豐田汽車1日公布上季營業利益增加17%，反映削減成本和疲弱日圓協助抵銷國內產量和銷售下滑的拖累因素。不過，豐田股價當天收盤仍大跌8%，因為這是七季以來最疲弱獲利成長幅度，且日圓匯率強升，衝擊日本出口相關企業股價。

豐田表示，在截至6月止的一季，營業利益成長17%至1.3兆日圓（87億美元），符合分析師預期。

然而，這一獲利增幅寫下七季來最疲弱，讓投資人大感失望。在財報公布前，豐田股價已跌逾5%，隨後跌勢擴大至8%，報每股2,712日圓。

豐田獲利持續創新高，已經推升其股價，但近來展望變得複雜，原因是在中國的市況嚴峻，而且先前爆發認證醜聞。

豐田在聲明中表示：「儘管由於認證問題和召回等因素，我們無法在日本維持穩定生產，但靠著我們股東的支持，我們實現了獲利成長。」

豐田和高階品牌Lexus零售銷量上季下滑2%，至於油電混合車的銷量達到約五分之二。隨著美國等市場對電動車的需求放緩，讓身為混合動力技術先驅的豐田受惠。

豐田維持全年獲利4.3兆日圓的預估，低於分析師平均預估的5.3兆日圓。

這家車廠持續在應付集團旗下企業一連串關於產品認證測試程序造假的醜聞。這些醜聞重創該集團的安全與品質名聲。日本國土交通部周三已下令採取措施，防止不當行為再次發生。

另外，豐田也正面臨在美國的庫存問題。豐田會計長山本昌弘表示：「我們在美國還沒有建立足夠庫存，然而，與去年相比，確實有所回升。」

豐田 日本 匯率

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