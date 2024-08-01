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HBM市場落後SK海力士 三星電子晶片部門主管：職場文化要改

編譯季晶晶／綜合外電
南韓三星電子半導體部門主管全永鉉發備忘錄要求員工改變職場文化，否則有可能陷入「惡性循環」。（路透）
南韓三星電子半導體部門主管全永鉉發備忘錄要求員工改變職場文化，否則有可能陷入「惡性循環」。（路透）

南韓三星電子半導體部門主管全永鉉在執掌晶片事業的幾個月後，發備忘錄警告員工，必須改變職場文化，否則該公司有可能陷入「惡性循環」。

SK海力士在AI記憶體領域超越三星、取得領先地位後，全永鉉臨危受命上任，他說晶片部門最近能轉虧為盈，主因是市場反彈。他在發給員工一份備忘錄中表示，要維持這種復甦，三星必須採取措施，根除各部門之間的溝通障礙，停止「隱瞞或迴避問題」。

他的說法反映出，對於在為輝達（Nvidia）AI加速器供應記憶體晶片的道路上接連失誤，深感挫折。雖然三星本周公布亮麗財報，但全永鉉列出了一連串侵蝕公司長期競爭力的問題。

他說，「我們必須重建半導體特有的激烈辯論的文化。如果我們依賴市場，沒恢復根本的競爭力，我們將陷入惡性循環，重蹈去年覆轍」。

三星正努力縮小與SK海力士的差距。根據彭博報導，三星取得Nvidia對其高頻寬記憶體晶片HBM3的認證，預計下一代HBM3E也將在兩到四個月內通過認證。但在後面追趕競爭對手，對向來在市場處於領先地位的三星來說並不尋常。

全永鉉向員工喊話：「我們目前處於困難局面。憑藉累積下來的研究經驗和專門技術，我們有信心迅速恢復競爭優勢」。

三星 晶片 AI

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