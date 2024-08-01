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亞洲製造業景氣仍擴張但稍有放緩 中國轉弱添陰霾

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亞洲製造業景氣仍擴張但稍有放緩 中國轉弱添陰霾

編譯葉亭均／綜合外電
中國製造業景氣陷入萎縮，拖累亞洲工廠整體景氣有所放緩。（路透）
中國製造業景氣陷入萎縮，拖累亞洲工廠整體景氣有所放緩。（路透）

儘管多數亞洲國家製造業活動在7月維持擴張，受新訂單增加支撐，但中國製造業景氣陷入萎縮，拖累亞洲工廠整體景氣有所放緩。

標普全球1日公布，台灣7月製造業採購經理人指數（PMI）雖然連續第四個月擴張，但指數從6月觸及的逾兩年新高53.2下滑至52.9，南韓PMI也從創下26個月高點的52滑落至51.4。au Jibun Bank公布的日本7月製造業PMI從50下滑至49.1，代表景氣陷入萎縮，反映新訂單指數以3月來最快速度下降，且需求減弱衝擊汽車產業。

財新傳媒與標普全球公布，中國7月製造業PMI下滑至49.8，低於前月的51.8，下探至去年10月來最低，反映景氣九個月來首見萎縮，原因是出貨海外的動能減弱。

路透分析，中國和日本等出口經濟體的製造業轉弱，凸顯出該地區展望面臨挑戰，儘管分析師押注預期全球降息周期有望為經濟提供支撐。

凱頭宏觀市場經濟分析師譚盾表示：「展望眼前，我們預期會有一段全球成長低於趨勢的時期，在年底前壓抑亞洲製造業活動。」

東南亞方面，越南、泰國和菲律賓的製造業維持擴張，但印尼的景氣陷入萎縮。馬來西亞製造業PMI從6月的49.9進一步萎縮至49.7。

亞洲可能仍將面臨搖擺不定的命運，原因是下個月出爐的美國貿易新規定尋求阻止一些國家對中國出口半導體製造設備。

另外，國際貨幣基金（IMF）預期亞洲經濟邁向軟著陸，原因是通膨減緩為央行放寬貨幣政策以支撐經濟創造了空間。IMF預測亞洲地區今年經濟成長率減緩至4.5%、明年為4.3%，較去年的5%放緩。

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