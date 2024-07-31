全球股市何時止跌？往例顯示取決國際運動賽事 投資人情緒很重要

如果鑑往可知來，全球股市在8月11日巴黎奧運閉幕之前，可能還會步履蹣跚，因為歷史往例顯示，在國際運動賽事如火如荼進行時，股市表現通常低於平均水準。（路透）

如果鑑往可知來，全球股市在8月11日巴黎奧運 閉幕之前，可能還會步履蹣跚，因為歷史往例顯示，在國際運動賽事如火如荼進行時，股市表現通常低於平均水準。這種趨勢也提醒我們，投資 人情緒在股市短線波動中扮演重要角色。

運動賽事必定有輸有贏，勝隊支持者情緒亢奮，敗隊粉絲不免心情低落。研究員發現，垂頭喪氣的支持者更可能傾向股票不分好壞殺出洩憤，但未發現勝隊支持者狂買股票的行為。由於敗隊數目一定多於勝隊，全球股價指數在國際運動比賽期間通常易跌難漲。

2007年8月「金融學期刊」刊出一篇標題為「運動情緒與股票報酬」的研究報告，執筆者是三位金融學教授，分別是倫敦商學院的艾德曼斯、北卡羅來納大學的賈西亞，以及挪威管理學院的諾里。這篇研究報告啟發大量的後續研究，查詢「Google學術搜尋」可找到超過1,500篇引用此文的研究。

三位教授發現，運動比賽激起的情緒效應，在兩個國家隊對決時最為明顯，例如世界盃足球 賽，或奧運足球、籃球賽。這是分析逾2,000場運動賽事而得出的結論。

不過，上述結論是根據跨越眾多賽事的平均值歸納而成，不保證股市在某一特定全球運動賽事舉行期間的表現會比那個平均值差。舉例來說，2022年2月北京冬季奧運期間，MSCI歐澳遠東（EAFE）指數小跌0.4%；但在2021年夏季的東京奧運，EAFE指數上張1.4%。

那麼，這種運動比賽情緒效應對投資人有何用處？唯一可靠的方式，是押注未來數十場全球賽事登場時，股市在每一場賽事舉行期間傾向下跌；但若押注股市在特定的某一場賽事會漲或跌，風險仍高。

MarketWatch報導，介紹這項研究，不是向投資人推薦短線交易策略，而是提醒投資人注意，自己的情感與情緒可能潛意識地影響本可能是客觀的股市投資評估。

如何避免投資操作受這種潛意識干擾？可採取特定的投資策略，事先明訂假如各種情境發生時，你會作何反應。訂好這種策略，即可安心觀賞奧運賽，不必擔心看完比賽後可能做出將來後悔莫及的事。