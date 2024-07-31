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日本升息後為何日圓沒狂升？分析師說日銀這一點不夠鷹

編譯葉亭均／綜合外電
儘管日銀31日宣布升息，但消息出爐後，日圓不升反貶。（路透）
儘管日銀31日宣布升息，但消息出爐後，日圓不升反貶。（路透）

儘管日本銀行（央行）31日宣布升息15個基點，基準利率上調至約0.25%，但消息出爐後，日圓並未延續近期的升值走勢，反而轉貶，波動加劇。分析師認為，原因在於日銀「不夠鷹」、計劃縮減購債的規模低於市場預期，而且很重要的是，日本和美國等其他主要國家的利差依然很大。

在日銀周三宣布決議前刻，日圓兌美元匯率升值幅度還擴大到0.7%，似乎就要升破151日圓，但消息出爐後，日圓波動加劇，日銀一度貶值0.7%，接著多空拉鋸，在日銀總裁植田和男還沒召開記者會前，日圓盤中貶值0.2%，報153.09日圓。

加拿大皇家銀行資本市場亞洲外匯策略主管Alvin Tan表示，日銀縮減購債計畫的規模低於市場預期，市場原先預期從8月起，減少購債的金額為每月1兆日圓，但央行只宣布每季將減少4,000億美元購債，這限縮了日銀出手升息的鷹派程度，「簡言之，日銀今天的決定沒有大幅超越市場對這次會議的鷹派預期」。

避險基金Blue Edge Advisors的基金操盤手Calvin Yeoh也認為，即便日銀立場顯然「不鴿」，但也「不夠鷹」，日銀「鷹中帶鴿」的決議沒有讓日圓勁升，凸顯出市場預期稍晚的美國聯準會會議仍會帶來風險。

盛寶銀行貨幣策略主管Charu Chanana表示，如果聯準會今天稍後仍不願表明9月降息，那麼日圓仍然會持續面臨壓力。

央行 聯準會 升息

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