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美要擴大限制外國對中出口晶片製造設備 台受影響但日韓荷豁免

編譯季晶晶／綜合外電
根據知情人士，拜登政府計劃下月公布新規定，進一步阻止外國向中國晶片製造商出口半導體製造設備。（路透）
根據知情人士，拜登政府計劃下月公布新規定，進一步阻止外國向中國晶片製造商出口半導體製造設備。（路透）

兩位知情人士透露，拜登政府計劃下月公布新規定，進一步阻止外國向中國晶片製造商出口半導體製造設備。台灣、新加坡、馬來西亞和以色列的出口都將因此受影響。但包括日本、荷蘭和南韓在內有多國被排除在外，也就是艾司摩爾（ASML） 和東京威力科創（Tokyo Electron）不受影響。

日本半導體製造設備製造股價應聲上漲：東京威力科創漲7.4%，漲幅是2月以來最大；Disco勁揚5.8%；Screen Holding飆漲9.2%。

美國傳出計劃援引「外國直接產品規則」（Foreign Direct Product Rule），擴大禁止使用了美國技術的產品外銷給大約六家中國晶圓廠，它們處於北京發展最先進製程計畫的核心。目前還無法確認那幾家中國晶圓廠受影響。負責出口管制的美國商務部發言人拒絕置評。

消息人士說，美國的新規定目前仍在草擬階段，還可能有所變動，但目標是在下個月公布。此事顯示華府尋求持續施壓中國半導體業持續施壓，但不與盟友對立。

除日本、荷蘭和南韓外，新規定也豁免了在美國出口管理條例（EAR） 裡同屬A:5類別的30多國。根據美國商務部官網，「基於外交關係和安全考量等因素」對各國進行分類， 以協助決定許可證的要求並簡化出口管制法規。

消息人士還說，在最新的出口管制方案裡，會把決定外國製品是否受美國管制的美國技術含量降低，這將堵住「外國直接產品規則」的漏洞。例如，設備可能僅僅因為納入含美國技術的晶片，就被美國出口管制所限。

美國也計劃將大約120家中國實體列入限制貿易名單，其中包括晶圓廠、工具製造商、EDA供應商和相關公司。

日本 商務部 晶片

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