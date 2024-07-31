法、西彌補德國負成長 歐元區上季GDP增0.3%

經濟學家柯里津形容，歐元區的經濟就像塞納河水質，偶爾稍有起色，但整體而言卻糟到無法放心。（路透）

歐元區第2季經濟成長優於預期，主因關鍵國家表現強韌，抵銷該區最大經濟體德國 的意外萎縮。數據公布後，暫時緩解市場對歐元區復甦後繼無力的憂慮。

歐盟統計局30日公布，歐元區上季國內生產毛額（GDP）季增0.3%，增速與第1季相同，且優於經濟學家預測的0.2%增幅。法國和西班牙經濟成長超乎預期；義大利 雖有成長，但略為放緩；德國則意外萎縮0.1%。

西班牙上季GDP季增0.8%，經濟成長持續在歐元區名列前茅，主因出口、內需和就業強勁。義大利上季GDP成長率放緩至0.2%，符合預期。義大利服務業穩定成長，抵銷工業、農業和出口的拖累。

法國上季GDP季增0.3%，優於預期，主要受惠於海外貿易、投資 略增和穩定的消費支出。法國也上修第1季GDP成長率至0.3%。

多項數據顯示，自從總統馬克宏6月9日宣布提前舉行國會選舉，法國企業面臨的變數增加，因擔憂新政府可能提高工資和賦稅等。然而，上季經濟數據僅能片面呈現該政治局勢所造成的影響。

德國統計局表示，德國上季GDP萎縮0.1%，主因設備和營造業的投資下滑。7月採購經理人指數（PMI）和企業信心指數也顯示，該國經濟在第3季好轉的機會也不大。此外，德國7月消費者物價指數（CPI）年升2.6%，高於市場預估的2.5%，加上歐元區7月消費者信心指數仍為負數，為歐元區前景罩上烏雲。

ING經濟學家柯里津形容，歐元區的經濟轉況就像塞納河的水質，有些日子看起來還可以，但整體而言卻又糟到無法讓人真的放下心。

歐元區各國GDP表現不一致，凸顯歐洲央行（ECB）面臨的挑戰，亦即歐元區經濟是否脆弱到可在9月再次降息。

ECB今年6月帶頭降息，同時預測今年歐元區需求將穩定回升，因通膨已放緩、工資持續提升，全球貿易也漸有起色。

但ECB本月稍早曾警告，歐元區今年經濟成長將減緩，且禁不起任何全球性的經濟疲軟，或貿易緊張升溫。而由於歐元區上季整體經濟表現遜於央行官員6月時的預估，ECB表示不排除在9月調降利率。