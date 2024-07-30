我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

梅蘭妮亞拒談暗殺事件 川普：代表她還愛我

黃仁勳、查克伯格對談AI 現場互換皮衣掀高潮

日銀擺脫通縮為升息鋪路 削減購債規模

編譯季晶晶／綜合報導
日本央行宣稱與通縮的鬥爭中取得勝利。（歐新社）
日本央行宣稱與通縮的鬥爭中取得勝利。（歐新社）

在對過去政策的重要評估中，日本銀行（央行）據悉已認定消費者行為發生明顯改變，宣稱在與通貨緊縮的長期鬥爭中取得勝利，等於為進入穩步升息的時代做好準備。

日銀總裁植田和男將在本周的決策會議中詳述量化緊縮（QT）計畫，投資人嚴陣以待。而根據彭博資訊的訪調，只有大約30%觀察人士將升息列為基本情境，但幾乎沒有人排除這種可能性。 

路透報導，日銀在政策會議前做的這份評估，目的在於研究過去25年採取的貨幣寬鬆措施的利弊，不會對未來的貨幣政策產生任何影響。但尚未全文公布的研究結果，將顯示央行的通膨理念出現範式轉換。

雖然評估的全部結果要到今年稍晚才會公布，但已經公布的一些結果凸顯了日本因物價上漲推動工資上漲方面已取得進展，而工資上漲是升息的先決條件。

前日本央行官員、現任樂天證券經濟研究所首席經濟學家的愛宕伸康表示，日本央行正利用日本社會常態變化的理念，支持其預測，即未來幾年通膨率將維持在2%，而「這是升息的先決條件」。

日本央行此次會議的另一要事是公布削減購債規模的計畫，知情人士透露，央行官員無意以讓市場參與者意外的方式削減購債。市場普遍認為，從下月開始，每月購債規模將先從目前的6兆日圓削減至5兆圓（320億美元），最終在兩年內減半。

日本核心通膨率歷經數十年的持平或負增長之後，最近兩年多一直保持在日銀2%的目標之上，6月達到2.6%。企業能夠以接近零增長的工資來招聘員工的時代已經一去不復返。面對人口迅速老化導致的勞動力短缺加劇，日本企業今年為勞工加薪幅度達到30年來最大。

第一生命經濟研究所經濟分析師新家義貴表示，企業漲價變得更容易，「這一趨勢是否會持續，將取決於消費的韌性」。

路透報導，日銀這份評估還揭示了過去刺激政策的副作用，由於長期低利率重創利潤率，金融機構的獲利能力在過去25年中急劇下降。

日本 央行 升息

上一則

需更多數據確定 傳聯準會7月會議為9月降息鋪路

下一則

財經簡訊

延伸閱讀

日本觀光藏陷阱 他親測「陰陽菜單」靠1招省錢點餐

日本觀光藏陷阱 他親測「陰陽菜單」靠1招省錢點餐
巴奧／反超美國 日本堀米雄斗 滑板金牌2連霸

巴奧／反超美國 日本堀米雄斗 滑板金牌2連霸
灰的溫度非常高...日本玻璃大廠爆發事故 1死3化學性燒傷

灰的溫度非常高...日本玻璃大廠爆發事故 1死3化學性燒傷
日升息與否不確定性高 但削減購債料不致驚擾市場 造成過度緊縮

日升息與否不確定性高 但削減購債料不致驚擾市場 造成過度緊縮

熱門新聞

英國已摔出前十大製造國榜外，為工業革命以來首見。台灣則超車英國，成為第11大製造國。（美聯社）

工業革命後首見...英國摔出十大製造國榜外 甚至落後台灣

2024-07-29 08:24
Google母公司Alphabet下跌5.04%，創1月31日下跌7.5%以來最大單日跌幅。路透

科技股財報拖累 史指那指創2022年來最糟單日表現

2024-07-24 16:52
SunPower公司在加州的辦公室。(路透)

高利率拖累 16家太陽能業倒閉 SunPower恐難逃

2024-07-23 02:00
美國晶片類股賣壓難止，費城半導體指數25日收盤重挫2%，輝達（NVIDIA）股價也跌1.7%。路透

能低接NVIDIA等晶片股了嗎？分析師警告：當心接刀

2024-07-26 12:15
億萬富豪特斯拉執行長馬斯克。美聯社

馬斯克等富豪挺川普 財富卻可能遭「川普2.0」反噬

2024-07-23 13:36
美股24日早盤下跌，因Google母公司字母和特斯拉上季財報未能讓投資人驚艷。 美聯社

Google+特斯拉雙重打擊 美股早盤下跌 台積電ADR跌2.9%

2024-07-24 10:07

超人氣

更多 >
這款咖啡別喝「100％有毒」可致中風或死亡

這款咖啡別喝「100％有毒」可致中風或死亡
小鎮有16萬年薪工作 但應徵者皆買不起房而找不到人

小鎮有16萬年薪工作 但應徵者皆買不起房而找不到人
巴奧／中國女排奧運首秀 3比2扳倒衛冕冠軍美國

巴奧／中國女排奧運首秀 3比2扳倒衛冕冠軍美國
小確幸 下個月你可能會多領一張薪水支票　　　　　

小確幸 下個月你可能會多領一張薪水支票　　　　　
年紀漸長 吃這「健康」食物要小心

年紀漸長 吃這「健康」食物要小心