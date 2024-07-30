歐盟對美貿易提「胡蘿蔔+大棒」應對川普當選

歐盟正制定「胡蘿蔔加大棒」的貿易策略，要在川普萬一勝選美國總統時對抗其關稅主張。（路透）

面對川普 可能再次入主白宮，歐盟 正制定「胡蘿蔔加大棒」的兩步驟貿易策略；如果他勝選，就盡快談判出能改善雙方貿易的協定。但如果川普仍決定實施懲罰性關稅 ，歐盟也不會客氣，將進行具針對性的報復行動。

英國金融時報（FT）報導，布魯塞爾估計，川普誓言要徵收最低10%關稅，將使歐盟每年出口減少大約1,500億歐元。如果他11月再次當選美國總統，歐盟將派出談判人員在他上任之前與其團隊接觸，儘快討論出歐盟可以大量購買哪些美國產品。

如果談判失敗，川普加徵更高關稅，歐盟執委會正草擬出一份它可以開徵50%或更高關稅的美國進口產品清單。該清單會針對支持川普的核心選民，對波本威士忌、哈雷摩托車和動力船等產品徵收巨額關稅。

高盛經濟學家海濟斯最近預測，歐美打關稅戰，歐盟受傷會比美國重。歐盟的國內生產毛額（GDP）將損失1%，美國只損失0.5%。但美國通膨率將增加1.1%，歐盟增加0.1%。布魯塞爾決策者深切寄望川普不會希望刺激通膨。

不只歐盟當局，歐洲潔淨能源業者也擔心，美國總統大選的結果導致銷售下滑，或在美國投資生變，均暫且放棄拓展計畫。

川普將美國總統拜登因應氣候變遷的政策斥為「綠色新騙局」，預料會設法推翻大部分相關政策，提供美國海內外公司投資永續能源的租稅減免和補貼的「降低通膨法」（IRA），也可能不保。IRA為歐洲乾淨能源業者提供一大誘因，紛紛拓展美國事業，但在川普可能當選的陰影下，業者開始卻步。盧森堡氫能公司H2Apex執行長羅斯納告訴路透：「面對非常投機又非常有爭議也難以預測的川普，不禁要問自己是否有必要做這樣的賭注。」

顧問公司Wood Mackenzie 推估，川普當選會讓原本預計到2050年投入的1兆美元低碳能源投資面臨風險。

顧問公司Roland Berger則表示，雖然全面廢除IRA的可能性不大，但川普政府仍可能危及電動車、電動車充電、太陽能和能源效率的獎激措施。