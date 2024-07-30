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AI iPhone受惠晶片股 分析師點名台積電、高通、美光、Skyworks等

編譯簡國帆／綜合外電
分析師看好AI iPhone可能足以掀起換機潮，並將嘉惠iPhone供應鏈的主要晶片業者，包括台積電等。(美聯社)
分析師看好AI iPhone可能足以掀起換機潮，並將嘉惠iPhone供應鏈的主要晶片業者，包括台積電等。(美聯社)

蘋果29日釋出其人工智慧（AI）軟體的第一版「Apple Intelligence」，為今秋即將推出配備AI功能的新款iPhone（暫稱iPhone 16）暖身。分析師看好AI iPhone可能足以掀起換機潮，並將嘉惠iPhone供應鏈的主要晶片業者，包括台積電、Sony、高通（Qualcomm）、美光（Micron）、博通（Broadcom）、Skyworks解決方案公司及Qorvo。

瑞穗證券分析師團隊認為，更多記憶體晶片、更快的數據存取速度、更長的續航力，以及更強的相機鏡頭、感測器及麥克風零組件，將成為關鍵零組件供應商的利多，點名可望受惠的業者包括台積電、Sony、高通、美光、博通及Skyworks。

花旗分析師團隊也指出，歷史經驗顯示，在蘋果推出新品一個月前，蘋果供應商的股價表現往往會優於蘋果，並且特別凸顯Qorvo和Skyworks這兩家晶片商；Qorvo有46%銷售來自iPhone，Skyworks的占比更達66%。

花旗說在2021年iPhone 13推出後，Qorvo在這款新機推出的之前幾周平均漲9%，Skyworks也漲7%，漲幅都高於蘋果的3%。不過，在新機推出一個月後，這三檔股票都走跌。

不過，蘋果推出AI的時間可能會比原先料想還晚，彭博資訊日前報導，Apple Intelligence可能不會是9月的iOS 18初期更新的一環，可能包含在10月的iOS 18釋出，但晚一個月可能不會影響iPhone 16系列新機的晶片需求，比較大的憂慮反而是晶片類股是否已充分反映AI iPhone的利多。

蘋果已在29日公開的iOS 18.1開發者測試版，釋出第一版Apple Intelligence軟體，目前只供已註冊、加入每年99美元的蘋果開發者計畫成員使用。

Apple Intelligence今年稍後將釋出給大眾使用，但iOS 18.1的版本數字暗示，這項AI軟體將不會隨著iPhone 16系列推出。蘋果用戶也須在更新作業系統後，在「設定」應用程式（App）登記加入排隊使用Apple Intelligence的行列。

蘋果29日釋出的Apple Intelligence預覽功能，包括新的Siri外觀、強化Siri的語音辨識能力、Siri能回答蘋果產品的問題、更強的照片搜尋與電影創作能力、寫作工具改善，以及針對郵件、訊息及語音信箱逐字稿的AI生成摘要等，還不是該公司在6月全球開發者大會（WWDC）展示功能的全部。

Apple Intelligence最新預覽還沒包含、預定明年推出的功能，包括影像生成、表情符號生成、自動照片清理、整合OpenAI的ChatGPT，以及其他精進Siri的功能，包括使用個人資訊的能力、在App內部採取行動的能力等。

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