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通膨年率超過9% 俄國人花錢像沒有明天 但恐導致此事

編譯陳律安／綜合外電
儘管遭到西方制裁，似乎無損俄國民間的消費力道。（路透）
儘管遭到西方制裁，似乎無損俄國民間的消費力道。（路透）

俄羅斯去年的經濟成長率達3.6%，4月失業率也降至2.6%，觸及歷史低點，隨著男性持續走上戰場，當地人才流失，勞工短缺推高了工資，進而刺激通膨，如今俄國的通膨年率超過9%，遠高於4%的目標值。

Business Insider報導，為遏止物價上漲，俄國央行26日把利率調升2個百分點至18%，並再次示警經濟過熱的風險。俄國在2022年2月入侵烏克蘭後，遭受西方國家全面制裁，但俄國經濟未曾崩潰，甚至在戰事相關支出和補貼的提振下，表現強韌。

在此同時，俄國人似乎隨心所欲地消費。根據金融時報（FT）計算俄國官方數據，俄國在2021年~2023年的人均消費增長逾20%，旅遊支出增幅最大，暴增逾90%。文藝展演、飯店、運輸與個人服務的支出也躍增。

莫斯科企業家伊什克芙說，鄰居甚至向她炫耀寵物獅子的照片，「每位中上階層人民都在享受人生」。

俄國央行總裁納比烏林娜說，今年國內生產毛額（GDP）有望擴增3.5%~4%，但明年可能放慢至0.5%~1.5%。她說，央行在把通膨壓回目標值前，都會保持高檔利率，為了降低經濟風險，甚至可能進一步升息。

她表示：「人力資源和產能儲備幾乎已耗盡，這些資源短缺可能導致經濟減速，屆時就算刺激需求也起不了作用。」

俄國 央行 利率

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