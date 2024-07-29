因應川普當選變數 歐乾淨能源技術業者投資卻步

川普5月表示，如果他再當選，上任後第一天將封殺離岸風電的開發。（美聯社）

路透報導，因應川普 可能當選的變數，歐洲乾淨能源業者擔心銷售下滑或在美國投資 生變，均暫且放棄拓展計畫。

川普將拜登 總統因應氣候變化的政策斥為「綠色新騙局」，預料會設法推翻拜登政府大部分相關政策，提供美國和外國公司投資永續能源的租稅減免和補貼的「降低通膨法」（IRA）也可能不保。

在2022年通過的IRA為歐洲乾淨能源業者提供一大誘因，紛紛拓展或建立在美國的事業，不過在川普可能當選的陰影下，歐洲業者又開始卻步。

盧森堡氫能公司H2Apex執行長羅斯納（Peter Roessner）告訴路透：「面對非常投機又非常有爭議也難以預測的川普，不禁要問自己是否有必要做這樣的賭注。」

顧問公司Wood Mackenzie 推估，川普當選會讓原本預計到2050年投入的1兆美元低碳能源投資面臨風險。

顧問公司Roland Berger則表示，雖然全面廢除IRA的可能性不大，但川普政府仍可能危及電動車、電動車充電、太陽能和能源效率的獎激措施。

德國太陽能公司SMA Solar 上個月發布獲利警告，便就全球第二大太陽能市場美國可能發生政黨輪替列為風險因素。

全球最大離岸風電場開發商沃旭（Orsted）受創尤深。川普5月表示，如果他再當選，上任後第一天將封殺離岸風電的開發。

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