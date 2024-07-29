紐西蘭天然氣短缺 能源產業苦哈哈

圖為Huntly發電廠。（路透）

一名分析師警告，紐西蘭能源產業對當前的天然氣 短缺感到頭痛，亟需找出解決方法。天然氣短缺正迫使該國工業用戶削減多達七成的產能。

Enerlytica研究部門主管基德（John Kidd）說：「接下來會如何，充滿了不確定性，因為穩定天然氣供應所需的投資 無法肯定或確認，更別說增加天然氣供應。」

根據他的獨立研究，紐西蘭國內的天然氣供應和庫存正處於空前低點，本月的批發氣價則創高。紐西蘭不進口天然氣，全從該國氣田鑽取。

基德表示，紐西蘭每年估計生產約215拍焦耳（petajoules）的天然氣，但今年將只生產120拍焦耳左右。

紐西蘭商業、創新和就業 部已示警，未來三年天然氣將持續供不應求。

因此，電力公司Genesis Energy正進口煤炭，為旗下Huntly電廠提供燃料，作為備用的電力來源。用電大戶Tiwai Point、甲醇生產商Methanex不得不大幅減產。如今Methanex產能利用率不到30%，因為沒有可用的天然氣。這個問題是紐西蘭現有的六大油氣田全都枯竭所引起的，儘管投資了數十億元鑽氣井。

此外，紐西蘭用於水力發電的水庫水位處於低點，這是較乾燥的天候所致。

對於解決方法，基德呼籲紐西蘭考慮設立液化天然氣（LNG）接受站。