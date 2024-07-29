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全球航運業地緣政治緊張、網攻威脅升高

編譯任中原／綜合報導
國際地緣政治緊張日益升高，使許多與國家政府有關的駭客單位正以貿易流動為目標發動網攻。（路透）
國際地緣政治緊張日益升高，使許多與國家政府有關的駭客單位正以貿易流動為目標發動網攻。（路透）

全球航運業面臨網路攻擊的威脅大幅升高，主因為國際地緣政治緊張日益升高，使許多與國家政府有關的駭客單位正以貿易流動為目標發動網攻，使已長期面臨資安疑慮的海運業，又再遭遇新風險。

荷蘭NHL史坦德應用科學大學整理企業、媒體與學術報告的相關數據後發現，2023年航運業者、港口與海事團體至少面對64次的網路事故，遠高於2013年的三件、以及2003年的完全沒有。報告指出，從2001年以來被認定的所有網攻事件中，80%以上的駭客來自俄羅斯、中國、北韓伊朗

國際航運公會（ICS）秘書長普拉坦表示，「二戰之後以法規為基礎所建立的國際秩序，從未遭遇過如此嚴峻的威脅。ICS會員擁有商船數量約占全球總量的80%。最近與國家單位有關的網攻，凸顯烏克蘭及中東衝突對航運業造成的干擾，已經使全球化益發不穩定。

航運專家警告，以往航運業所面臨的多屬實體性威脅，因此對網路駭客的防備能力不足。NH史坦德應用科學大學海事資訊科技安全教授麥克康比表示，「海運業的資訊科技支出非常低；船運公司正在尋找兼具海事與路安全知識的人員，但這類人才非常之少」。

專家並警告，航運業者已因全球衝突而在貿易路線上備受衝擊，網攻事件增加將使業者更加手忙腳亂。

HFW法律事務所航航商律師華特斯表示，由於船舶數位化升級，加上地球低軌衛星普及使船隻更能夠利用網路設備，為網路攻擊創造機會。他警告，船舶數位系統遭到駭客攻擊攻，可能造成與今年巴爾的摩港橋樑遭到撞毀相同規模的事故；當時港口一度封閉，迫使汽車業者必須改由其他港口出貨，並使保險公司面臨總額達數十億美元的索賠請求。

麥克康比也說，網路罪犯也以此作為勒贖金錢的機會，「他們了解航運業必須持續作業」，因此船東較可能願意支付贖金，使網路恢復正常運作。

全球海事網攻事件數量。（NHL史坦德應用科學大學的海事網攻資料庫）
全球海事網攻事件數量。（NHL史坦德應用科學大學的海事網攻資料庫）

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