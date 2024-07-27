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確保永續能源供應 德國政府敲定氫氣進口策略

中央社／法蘭克福26日綜合外電報導

德國政府正著手為大部分產業尋找化石燃料的替代品，當局近日通過氫氣進口策略，以確保永續能源供應。

路透社報導，透過再生能源電力將水電解產生的氫氣被稱為綠氫，它有助向低碳經濟轉型。

德國這次敲定的策略，規劃如何、從何處進口氫氣，包括在港口和管線系統建立運輸和價值鏈，以及如何進行和認證交易。

德國此舉也向潛在供應商傳達出訊號，表明歡迎他們報價。

德國經濟部發布聲明表示，這項進口策略是德國氫能政策的重要基石，與德國政府大力發展國內綠氫相輔相成。

為實現淨零排放目標，德國預計到2030年底前每年會需要95至120太瓦時（TWh）氫能，到2045年底前則需要360至500 TWh，進口氫氣預估將滿足其中50%至70%需求。

這些數字意味德國在2045年的氫基能源消費，將與他們2030年總電力需求預測相當。

最初預計將提供綠氫或藍氫的國家包括挪威、英國和丹麥。藍氫指的是利用碳捕集技術，將天然氣生產氫氣時所排放的二氧化碳回收並封存的氫氣。

德國聯邦能源及水資源公會（BDEW）對這項策略發表評論稱，需優先確保氫氣能快速到達，並將價格降低到具競爭力的程度。

一項全國性的氫能運輸網絡計畫已先於23日公布，正待能源監管機構核准。

德國 天然氣

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