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挑戰Google OpenAI發表新搜尋引擎SearchGPT

編譯季晶晶、易起宇／綜合報導
OpenAI表示，這套工具目前正開放給一小部分用戶進行測試，最終計劃整合到其聊天機器人服務ChatGPT當中。(美聯社)
OpenAI表示，這套工具目前正開放給一小部分用戶進行測試，最終計劃整合到其聊天機器人服務ChatGPT當中。(美聯社)

OpenAI 25日發表期待已久的測試版原型搜尋引擎SearchGPT，主打「以清楚且相關的資料來源，提供用戶快速且即時的答案」，直接挑戰這塊Google長期主導的領域。消息一出，Google母公司字母股價24日挫跌3%。

OpenAI表示，這套工具目前正開放給一小部分用戶進行測試，最終計劃整合到其聊天機器人服務ChatGPT當中。OpenAI未透露SearchGPT推出的時程表，但表示將會優先提供給註冊排隊名單的用戶。

SearchGPT將是OpenAI自2022年推出ChatGPT來，對Google在搜尋界的霸權地位所做的最直接挑戰。自從ChatGPT問世，字母的投資人就一直擔心，OpenAI會透過提供消費者新的線上搜尋資訊方式，搶走Google在搜尋市場的市占率。

OpenAI正好就在透過這套原型搜尋引擎，測試這些搜尋新方式，承諾提供使用者「更自然且直覺的搜尋方式」，並可「像日常對話一樣」提出後續問題。

據網路分析公司Statcounter數據，截至6月為止，Google在搜尋引擎市場的市占率為91.05%。

OpenAI執行長奧特曼24日在X平台發文說：「我們認為，有讓搜尋變得比現在更好的空間。」

字母股價24日收跌3.1%至167.28美元，跌幅遠大於那斯達克指數的不到1%。

SearchGPT也代表了OpenAI與內容發行商間的合作更緊密。OpenAI和對手面臨的一項重要挑戰，就是提供準確資訊給使用者，尤其是當他們要搜尋當下事件的資訊。在這種情境下，聊天機器人經常會因不知道答案，而製造錯假訊息。

OpenAI並表示，將提供發行商工具使用權限，來管理自家內容顯示在SearchGPT上的方式。

OpenAI Google 字母

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