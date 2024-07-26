市場環境丕變掀資金輪動 關注「間接」熱潮受惠者 5大領域AI新寵出列

市場近來關注比較「間接」的AI熱潮受惠者。（路透）

國際經濟走弱、美國政局發展、美國科技股財報正導致全球金融市場環境丕變，投資 人紛紛捨棄一些今年來最熱門的交易，掀起類股輪動。在人工智慧（AI ）領域，市場近來關注比較「間接」的熱潮受惠者，例如供應電力的公用事業股、再生能源類股、變壓器等能源基建設備類股、放置資料中心設施的不動產信託基金（REITs）、以及能以AI提高營運的企業等。

隨著美國消費支出疲軟、中國經濟放緩、企業財報令人失望，加深對經濟前景的疑慮，投資人趕忙重新配置資金，押注美國聯準會（Fed）將更快、更大幅地降息，同時懷疑科技業的人工智慧（AI）支出能否迅速獲得回報，美國民主黨總統參選人突然換帥，改由副總統賀錦麗披掛參選，促使投資人減碼押注前總統川普 勝選的「川普交易」。

這些變動都導致全球股匯債市及大宗商品行情的大幅波動，輝達、博通等晶片業者股票遭拋售，拖累標普500指數與那斯達克綜合指數暴跌，投資人搶購短天期美國公債，日圓走揚，銅和其他工業金屬也在扭轉最近的漲勢，銅價跌破每噸9,000美元，鋁價一度觸及四個月低點。

投資人正轉進表現落後的小型股與防禦類股。彭博資訊策略師指出，從投機角度來看，目前在科技與通訊類股之外已浮現一些AI相關的交易題材，例如公用事業業者、能源基建設備業者、REITs及能以AI提高營運的企業。

國際能源總署（IEA）預估，資料中心、AI及虛擬貨幣的用電量可能在2026年倍增到逾1,000兆瓩，相當於日本全國用電量，使投資人關注世界各地的公用事業商，包括美國Dominion能源公司、馬來西亞的楊忠禮電力國際（YTL）及泰國Gulf能源開發公司等。

瑞銀中國公用事業分析師廖啟華認為，2028年變壓器可能供應短缺，私人銀行J.Safra Sarasin投資長博茲契也指出，「能源基建將成為非常重大的主題」。

用電量增加也將增添汙染加劇的憂慮，引發各界關注再生能源類股，太陽能、水利、風能及核電等業者都曾被認為是潛在受惠者。由於銅是電纜的關鍵原料，也用於生產幫助資料中心降溫的熱交換器，銅礦類股已走揚。放置運算設施、且接近電力供應業者與客戶的土地，也是打造資料中心的關鍵，專精於這塊領域的REITs包括Equinix與Digital Realty信託。

市場也聚焦能以AI提高營運效率的受惠企業。摩根士丹利估算，這些「採用者」的股價都因為生產力提高，今年來平均獲得27%的提振，工業將是受益最大的產業之一，例如設計與製造大型商用卡車的Paccar。AI分析龐大而複雜資料組的能力，也將嘉惠醫療保健產業，特別是幫助加速開發藥品的業者，KeyBanc資本市場公司醫療保健科技分析師舒恩豪絲推薦小型生技類股，包括Recursion製藥公司和Schrodinger。