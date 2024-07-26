我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴黎奧運開幕前夕…法國高鐵遭大規模縱火攻擊 交通嚴重癱瘓

「工潮」成晶片業新威脅 勞工：有政府補助 為何不分我？

日圓兩周來的瘋狂升勢能否持續 下周見真章

編譯黃淑玲／綜合外電
日圓兌美元最近兩周來已狂升5%。 （歐新社）
日圓兌美元最近兩周來已狂升5%。 （歐新社）

日圓兌美元匯率近兩周來升值約5%的「瘋狂升勢」，會不會來得快也去得急？結果將取決於日本銀行（央行）下周三的利率決策。

日圓兌美元7月11日開始急升，至今已升值約5%。日銀疑似進場干預，強化日圓升勢。日圓兌美元匯率26日盤中小升0.15%，報153.71日圓兌1美元。

但彭博資訊報導，部分投資人警告，日圓這波漲勢的根基薄弱，例如美國25日公布上季經濟強勁成長，日圓馬上就回吐漲幅。

利率市場預期，日銀31日決議升息15個基點的機率只有38%。彭博訪調的日銀觀察家中，更只有30%的人預測日銀下周將升息。

這使日圓多頭走勢脆弱，尤其是如果日銀決策又令市場失望，未能大減購債規模，或美國聯準會（Fed）31日稍後公布的決策降低市場的9月降息預期。

從事日圓交易長達25年、ATFX全球市場公司的Nick Twidale說，「這是日圓的瘋狂升勢」，「日銀可能令人掃興，沒能發揮緊縮政策的角色」。他認為，若日銀的行動不如市場預期，壓低日圓的套利交易「可能報復性回歸」。

從貝萊德（BlackRock）到央行前官員都紛紛預測，日銀可能維持利率不變更久，因為日本經濟數據憂喜參半。例如，日本7月服務業採購經理人指數（PMI）反彈，製造業景氣卻萎縮。消費者開支減弱，也增添日銀升息前景的複雜度。

日本總務省今（26）日公布7月東京核心消費者物價指數（CPI），年升2.2%，是連續第三個月加速攀升。這個被視為日本全國通膨趨勢的領先指標，維持日銀下周升息的可能性。

日本 升息 利率

上一則

緊抓最富裕客群 愛馬仕上季銷售逆勢增長

延伸閱讀

美國9檔以太幣ETF上市 首日成交額逾10億美元

美國9檔以太幣ETF上市 首日成交額逾10億美元
加密貨幣又立里程碑 證管會核准首批乙太幣現貨ETF

加密貨幣又立里程碑 證管會核准首批乙太幣現貨ETF
財經簡訊

財經簡訊
行刺川普槍手庫克斯 2022年出演廣告被緊急下架

行刺川普槍手庫克斯 2022年出演廣告被緊急下架

熱門新聞

Serve Robotics的送貨機器人。(美聯社)

輝達揭露有10%持股 這家機器人新創盤後股價狂飆77%

2024-07-18 22:40
網路公司CrowdStrike的軟體導致全球微軟Windows用戶19日發生系統問題，多國機場因延誤而被擠得水洩不通。 （美聯社）

全球IT大故障兇手找到了 疑似是這家公司軟體出問題

2024-07-19 08:15
知名黑天鵝基金Universa創辦人史畢玆納格。路透

黑天鵝基金經理人：美股巨大泡沫若爆裂 市值蒸發大半

2024-07-20 11:59
前總統川普日前受訪時指責台灣搶走美國晶片生意。(路透)

川普怨台灣搶晶片生意 外媒分析關鍵原因

2024-07-20 19:02
最新報告顯示，全球超級富豪去年整體財富增加7%至49兆美元，主要受益於美股大漲。 （美聯社）

美股牛市爽賺 全球超級富豪增長「多來自美國」 去年財富增至49兆美元

2024-07-21 07:16
Google母公司Alphabet下跌5.04%，創1月31日下跌7.5%以來最大單日跌幅。路透

科技股財報拖累 史指那指創2022年來最糟單日表現

2024-07-24 16:52

超人氣

更多 >
從拜登演說看出健康端倪？醫生揭2警訊是帕金森氏症前兆

從拜登演說看出健康端倪？醫生揭2警訊是帕金森氏症前兆
31歲李現拒演高中生被讚「人間清醒」 網友想起「這些不清醒的人」…

31歲李現拒演高中生被讚「人間清醒」 網友想起「這些不清醒的人」…
高冷不是刻意裝出來的？ 許凱再演霸總 自爆「這樣揣摩角色」

高冷不是刻意裝出來的？ 許凱再演霸總 自爆「這樣揣摩角色」
中國軍機首次在阿拉斯加附近被美攔截

中國軍機首次在阿拉斯加附近被美攔截
梅鐸為政治立場改變遺產繼承 子女與父親對簿公堂

梅鐸為政治立場改變遺產繼承 子女與父親對簿公堂