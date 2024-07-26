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緊抓最富裕客群 愛馬仕上季銷售逆勢增長

編譯季晶晶／綜合外電
愛馬仕抓住最富裕客群，上季銷售逆勢增長。(路透)
愛馬仕抓住最富裕客群，上季銷售逆勢增長。(路透)

儘管全球對奢侈品的需求放緩，但柏金包製造商愛馬仕（Hermès）第2季銷售大幅成長，因為它牢牢抓住了最富裕客群，比起同行更能抵禦逆風。不過，愛馬仕指出，中國市場出現疲軟跡象。

這家法國精品集團周四說，上季營收增加到37億歐元（40.2億美元），剔除匯率波動因素，較去年同期增長13%。分析師平均預期的營收是36.7億歐元。

執行長Axel Dumas告訴記者，「趨勢沒有大的變化」。

所有地區都有兩位數成長，僅中國、香港、澳門和台灣在內的亞洲區門市客流量減弱。不含日本在內的亞太地區，按固定匯率計算的銷售額較一年前成長5.5%。

中國一直是精品業者重要的增長動力，現在面臨艱難的總經環境，促使部分消費者節約開支，損及對奢侈品的需求。

LVMH和開雲集團（Kering）等同行先前相繼發布令人失望的財報，分析師認為，愛馬仕表現較好的原因是，相較於依賴較不富裕顧客的公司，它面對較富裕客群，而且擁有強大的產品定價能力：它最令人垂涎產品如Kelly和Berkin等手提包，起跳價約10,000美元，還有許多人登記等候。

愛馬仕最大的兩個部門，皮具和鞍具以及成衣和配飾，成長率都是兩位數。但絲巾等較平價商品的需求正在減弱，反映出顧客抑制消費。

該公司上半年的經常性營業利潤，由去年同期的29.5億歐元增加到31.5億歐元（34.2 億美元），略低於預期。淨利潤由22.3億歐元增加到23.7億歐元。

展望未來，愛馬仕預計中期按固定匯率計算的營收將實現增長，但警告全球經濟、地緣政治和貨幣政策存在不確定性。

匯率 利潤 澳門

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